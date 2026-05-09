۳۴ زندانی جرایم غیرعمد گلپایگان آزاد شدند

سلمان جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آیین گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، برگزاری این آیین خداپسندانه با وقفه و تعویق مواجه شد.

وی افزود: زندان گلپایگان محل نگهداری تعدادی از زندانیان است که با مساعدت رئیس کل دادگستری استان و همچنین تلاش مسئولان، خیرین و مردم نیک‌اندیش شهرستان، زمینه آزادی آنان در حال پیگیری است.

رئیس دادگستری گلپایگان ادامه داد: سال گذشته نیز با کمک و همراهی خیرین، پیگیری‌های واحد مددکاری زندان و مشارکت خانواده زندانیان، ۳۴نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

جوادی خاطرنشان کرد: بخشی از بدهی این زندانیان توسط خیرین و بخشی نیز با همکاری خانواده‌ها تأمین شد و این اقدام ارزشمند موجب کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی تعدادی از خانواده‌های شهرستان گلپایگان شد.

هدفگذاری آزادی ۵۰ زندانی جرایم غیرعمد گلپایگان

علی‌اکبر رضایی فرماندار گلپایگان نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این اقدام خداپسندانه و ارزشمند، همه‌ساله با مشارکت خیران نیک‌اندیش شهرستان گلپایگان برگزار می‌شود و خیران در فضایی صمیمی و معنوی با کمک‌های خود زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال نیز از سوی مجموعه دستگاه قضایی و مدیریت زندان گلپایگان، آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی هدف گذاری شده است .

رضایی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده خیران و مردم نیکوکار شهرستان گلپایگان، این اقدام پسندیده و انسان‌دوستانه همچون سال‌های گذشته محقق شود و زمینه بازگشت این افراد به زندگی عادی فراهم شود.

زمینه اشتغال ۹۰ زندانی دیگر در گلپایگان فراهم می‌شود

همچنین مجتبی نامداری رئیس زندان گلپایگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی اظهار کرد: خیرین و نیک‌اندیشان شهرستان همواره در کنار مجموعه زندان بوده‌اند و حضور و حمایت آنان موجب برکت و آزادی بسیاری از زندانیان شده است. وی افزود: سال گذشته با کمک خیرین و نیکوکاران شهرستان، ۳۴ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مجموع بدهی بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال آزاد شدند که این مبلغ به‌طور کامل توسط خیرین تأمین و پرداخت شد.

رئیس زندان گلپایگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال زندانیان ادامه داد: با همکاری بنیاد تعاون زندانیان، سومین سوله اشتغال زندانیان در آستانه بهره‌برداری قرار دارد که با راه‌اندازی آن، زمینه اشتغال حدود ۹۰ نفر از زندانیان فراهم خواهد شد.

نامداری خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد زندانیان مجموعه در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند،زندانیان پس از آزادی نیز با بهره‌مندی از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، امکان ورود به بازار کار و تأمین معیشت خانواده‌های خود را خواهند داشت.

وی با قدردانی از همراهی مراجع قضائی، خیرین و مسئولان شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرخواهانه مردم و نیک‌اندیشان برای آزادی هستند و امیدواریم همانند سال‌های گذشته شاهد مشارکت گسترده خیرین باشیم.

نامداری افزود: جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی با حضور مسئولان شهرستان، خیرین و نیک‌اندیشان در زورخانه پوریای ولی گلپایگان و با اجرای ورزش زورخانه‌ای توسط جمعی از باستانی‌کاران برگزار شد.

وی یادآور شد: در نهایت مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به‌صورت نقدی و تعهدی از سوی خیرین و نیک‌اندیشان جمع‌آوری شد که با همکاری ستاد دیه استان و شهرستان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی هزینه خواهد شد.