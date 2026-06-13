تقدیم ۶۳ شهید انتظامی تهران بزرگ در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان، در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار انتظامی تهران، از نقش رسانهها در دوران جنگ قدردانی کرد و گفت: اصحاب رسانه در ایام جنگ مردم و رزمندگان را در هیچ نقطهای تنها نگذاشتند و با انعکاس آنچه در میدان میگذشت، نقش مهمی در ثبت وقایع و روایت تاریخ ایفا کردند.
وی با اشاره به برگزاری آیین گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: امروز افتخار داریم در سالگرد این جنگ، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار انتظامی تهران را گرامی بداریم؛ شهدایی که بر گردن همه ما حق دارند و جان خود را تقدیم کردند تا امنیت مردم پایدار بماند و توطئههای دشمن و عوامل داخلی و پیادهنظام آن نقش بر آب شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: دشمن تلاش کرده بود با پیوند زدن اقدامات خود در هوا و زمین، شرایط ناامنی را در کشور ایجاد کرده و برای نظام مشکلآفرینی کند، اما موفق نشد. در این میان، نقش اصلی را مردم ایفا کردند؛ مردمی که بیش از ۱۰۰ شب در خیابانها و میادین حضور داشتند و حماسهای ماندگار خلق کردند.
وی تصریح کرد: ما دستبوس این مردم هستیم و افتخار میکنیم که خدمتگزار چنین ملتی باشیم.
پلیس حتی پس از هدف قرار گرفتن مقرها، خدمترسانی را متوقف نکرد
محمدیان با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز انتظامی در جریان جنگ گفت: یکی از اهداف دشمن این بود که توان پلیس را برای مقابله با عوامل میدانی خود کاهش دهد، اما از این موضوع غافل بود که پلیس در کوتاهترین زمان ممکن خود را بازسازی و ترمیم میکند.
وی ادامه داد: اگر مقرهای پلیس مورد هدف قرار گرفت، مأموران در کنار خیابانها، پارکها، روی جدولها و داخل خودروها مستقر شدند و بدون وقفه به مردم خدمات ارائه کردند، مشکلات آنان را پیگیری کردند و لحظهای از تأمین امنیت شهروندان غفلت نکردند.
کاهش چشمگیر جرایم در دوران جنگ
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به آمار جرایم در ایام جنگ اظهار کرد: نتیجه این همدلی و حضور مردم و پلیس، کاهش چشمگیر جرایم بود. در جنگ اول ۶۸ درصد کاهش جرایم بهویژه سرقت را شاهد بودیم و در جنگ سوم نیز حدود ۵۸ درصد کاهش سرقتها ثبت شد.
وی افزود: مردم این امنیت را بهخوبی احساس کردند. در حالی که دشمن انتظار داشت ناامنی، سرقت و نگرانیهای اجتماعی افزایش پیدا کند، حضور مردم در کنار پلیس و همکاری گسترده آنان موجب شد همه نقشههای دشمن ناکام بماند و امنیت کشور حفظ شود.
۶۳ شهید انتظامی تهران بزرگ در پایتخت
محمدیان با اشاره به شهدای انتظامی تهران بزرگ در جریان جنگ گفت: تنها در پایتخت، انتظامی تهران بزرگ در جنگ اول و سوم ۶۳ شهید تقدیم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: شاید این تصور وجود داشته باشد که این شهدا در داخل مقرهای مورد هدف قرار گرفته به شهادت رسیدهاند، اما واقعیت این است که اغلب آنان در حال انجام مأموریت بودند؛ در ایستگاههای استقرار مقابل پارکها، در اطراف کلانتریها، در ایستهای بازرسی و یا در واحدهای گشتی حضور داشتند و در مسیر تأمین امنیت مردم جان خود را فدا کردند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: این شهدا جان خود را تقدیم کردند تا امنیت پایدار در کشور حفظ شود و مردم در آرامش زندگی کنند.
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