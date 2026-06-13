خبرگزاری مهر- گروه استانها: ناهنجاریهای مادرزادی از جمله مشکلاتی هستند که هر ساله شماری از کودکان را از بدو تولد با چالشهای جدی جسمی و درمانی مواجه میکنند؛ بیماریهایی که در بسیاری از موارد با تشخیص بهموقع و انجام اقدامات تخصصی پزشکی قابل درمان هستند، اما هزینههای سنگین جراحی و درمان موجب میشود برخی خانوادهها سالها در انتظار فراهم شدن شرایط درمان فرزندان خود بمانند.
در این میان، نقش خیرین سلامت و مؤسسات خیریه تخصصی در کاهش آلام خانوادهها و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
در سالهای اخیر، مشارکت خیرین در حوزه سلامت توانسته بخشی از خلأهای موجود در مسیر درمان بیماران نیازمند را جبران کند و فرصت بهرهمندی از خدمات تخصصی پزشکی را برای اقشار کمبرخوردار فراهم سازد.
استان لرستان نیز از این ظرفیت ارزشمند بیبهره نبوده و در سالهای گذشته با همکاری مجمع خیرین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مجموعهای از خیرین نیکاندیش، طرحها و برنامههای مختلفی برای حمایت از بیماران نیازمند اجرا شده است.
در همین راستا، طی روزهای آینده یک تیم تخصصی به شهرستان الیگودرز سفر خواهد کرد تا پس از انجام معاینات و غربالگریهای لازم، کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی را به صورت رایگان تحت درمان و عمل جراحی قرار دهد؛ طرحی که میتواند نقطه پایان سالها رنج و نگرانی بسیاری از خانوادهها باشد و مسیر زندگی کودکان مبتلا را تغییر دهد.
برای آگاهی از جزئیات این برنامه درمانی، نحوه شناسایی و پذیرش بیماران، خدماتی که به صورت رایگان ارائه میشود و همچنین چشمانداز توسعه این همکاری در استان لرستان، گفتوگویی مشروح با بهروز عزتپور، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
بهروز عزتپور ددر گفتوگو با مهر اظهار داشت: با همت مؤسسه خیریه «محکم» (حمایت از کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی) به سرپرستی پروفسور دلشاد و با حضور تیم مجرب جراحی این مؤسسه، برنامه درمان و جراحی رایگان کودکان دارای ناهنجاریهای مادرزادی در شهرستان الیگودرز اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این راستا، تیم تخصصی این مؤسسه به شهرستان الیگودرز اعزام میشوند و فرآیند معاینات تخصصی و انجام اعمال جراحی در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) این شهرستان انجام خواهد گرفت.
ویزیت اولیه بیماران از ۲۲ خرداد
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان با اشاره به زمانبندی اجرای این طرح گفت: ویزیت اولیه بیماران روز جمعه ۲۲ خردادماه از ساعت ۱۵:۳۰ در درمانگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) الیگودرز آغاز شده است و تمامی بیماران معرفیشده توسط تیم تخصصی مورد ارزیابی و معاینه قرار میگیرند.
عزتپور بیان کرد: پس از انجام معاینات نهایی، کودکانی که نیاز قطعی به جراحی داشته باشند شناسایی و برای انجام عمل جراحی برنامهریزی خواهند شد.
بیش از ۲۰۰ بیمار غربالگری شدند
وی با تقدیر از تلاشهای مجمع خیرین سلامت شهرستان الیگودرز اظهار کرد: مراحل شناسایی، غربالگری، معاینات اولیه و جمعآوری و ارسال مدارک پزشکی بیماران طی ماههای گذشته با همکاری مجمع خیرین سلامت الیگودرز انجام شده است.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان افزود: در مجموع بیش از ۲۰۰ کودک دارای ناهنجاریهای مادرزادی مورد بررسی و غربالگری قرار گرفتهاند که از این تعداد تاکنون حدود ۱۲۰ نفر به عنوان کاندیدای انجام عمل جراحی شناسایی شدهاند.
انجام جراحیها تا چهارشنبه ادامه دارد
عزتپور ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیماران واجد شرایط از روز شنبه تا چهارشنبه به صورت مرحلهای و بر اساس اولویتهای پزشکی تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ارزشمند با هدف کاهش آلام خانوادهها، تسهیل دسترسی کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی به خدمات تخصصی درمانی و بهرهمندی آنان از خدمات رایگان جراحی انجام میشود و امیدواریم با همکاری خیرین و مجموعههای درمانی، شاهد ارتقای سطح سلامت این کودکان باشیم.
تمامی خدمات درمانی و جراحی به صورت رایگان ارائه میشود
عزتپور با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات این طرح درمانی گفت: تمامی هزینههای مربوط به معاینات تخصصی، بستری و اعمال جراحی کودکان مشمول این طرح به صورت کامل توسط مؤسسه خیریه و خیرین تأمین میشود و خانوادهها هیچگونه هزینهای پرداخت نخواهند کرد.
وی افزود: علاوه بر خدمات درمانی، برای خانوادههایی که از مناطق مختلف استان و شهرستانهای دوردست به الیگودرز مراجعه میکنند نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده است و در صورت نیاز، اسکان همراهان بیماران برای یک تا دو شب فراهم خواهد شد تا خانوادهها بدون دغدغه از خدمات درمانی فرزندان خود بهرهمند شوند.
حمایت از ۵۶ نوع ناهنجاری مادرزادی
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان با اشاره به گستره خدمات اظهار داشت: حدود ۵۶ نوع بیماری و ناهنجاری مادرزادی که از بدو تولد در کودکان مشاهده میشود، تحت پوشش حمایتی و درمانی این مؤسسه قرار دارد و بیماران میتوانند از خدمات تخصصی آن بهرهمند شوند.
عزتپور ادامه داد: بسیاری از این ناهنجاریها با انجام یک عمل جراحی قابل درمان هستند و امیدواریم با یاری خداوند متعال، بخش قابل توجهی از مشکلات این کودکان در همین مرحله برطرف شود.
پیگیری جراحیهای تکمیلی در تهران
وی تصریح کرد: در مواردی که بیماران نیازمند پیگیریهای تخصصی بیشتر یا انجام اعمال جراحی دوم و سوم باشند، هماهنگیهای لازم با مراکز درمانی و بیمارستانهای تخصصی تهران انجام خواهد شد تا روند درمان آنان بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین پرونده بیماران مرتبط با حوزههای فوقتخصصی چشمپزشکی و بیماریهای قلبی به صورت جداگانه بررسی و تکمیل شده است و این پروندهها برای ادامه مراحل درمان و انجام اقدامات تخصصی مستقیماً به مراکز درمانی تهران ارسال خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری مؤسسه خیریه محکم، خیرین سلامت و مجموعههای درمانی، زمینه درمان هرچه بیشتر کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی در استان لرستان فراهم شود.
انجام جراحیهای ارتوپدی و اورولوژی در الیگودرز
عزتپور با اشاره به نوع خدمات جراحی پیشبینیشده در این طرح گفت: بخش قابل توجهی از اعمال جراحی که در شهرستان الیگودرز انجام خواهد شد مربوط به ناهنجاریهای مادرزادی مختلف مانند ارتوپدی و اورولوژی است و بیماران واجد شرایط در همین برنامه درمانی تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: از جمله بیماریهایی که امکان درمان آنها در قالب این طرح وجود دارد میتوان به پاچنبری، اسکولیوز (انحراف ستون فقرات)، چندانگشتی و سایر ناهنجاریهای مادرزادی مشابه اشاره کرد که توسط تیم تخصصی مورد جراحی و درمان قرار خواهند گرفت.
بیماران قلب و چشم به مراکز تخصصی تهران اعزام میشوند
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان ادامه داد: برخی از بیماران مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی در حوزههای قلب و چشمپزشکی به دلیل نیاز به تجهیزات فوقتخصصی و امکانات ویژه جراحی، در الیگودرز تحت درمان قرار نمیگیرند و برای ادامه روند درمان به مراکز تخصصی تهران معرفی خواهند شد.
عزتپور تصریح کرد: بهویژه در بخش چشمپزشکی و جراحیهای قلب، استفاده از تجهیزات و امکانات تخصصی بیمارستانهای مرجع کشور ضروری است؛ از این رو پرونده این بیماران به مراکز درمانی معتبر از جمله بیمارستان فارابی و سایر مراکز تخصصی ارجاع میشود و تمامی مراحل درمانی آنان با حمایت مؤسسه پیگیری خواهد شد.
فرصت ثبتنام همچنان وجود دارد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان امکان مراجعه و ثبتنام بیماران جدید وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: هنوز فرصت برای مراجعه خانوادهها فراهم است و تلاش ما بر این است که حتی یک بیمار واجد شرایط در استان از این طرح درمانی جا نماند.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان افزود: اکنون که این ظرفیت ارزشمند با حمایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مؤسسه خیریه محکم، مجمع خیرین سلامت استان لرستان و مجمع خیرین سلامت شهرستان الیگودرز فراهم شده است، تلاش خواهیم کرد خدمات به بهترین شکل ممکن به خانوادهها ارائه شود.
خانوادهها برای دریافت خدمات با مجمع خیرین سلامت الیگودرز تماس بگیرند
عزتپور از خانوادههای دارای فرزند مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی خواست در اسرع وقت برای بهرهمندی از این خدمات اقدام کنند و گفت: متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، تکمیل پرونده و هماهنگیهای لازم با خانم سیاوشی، رئیس مجمع خیرین سلامت الیگودرز، از طریق شماره ۰۹۱۶۳۶۴۵۷۵۲ تماس حاصل کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با اطلاعرسانی گسترده و مشارکت دستگاههای مرتبط، تمامی کودکان نیازمند بتوانند از این فرصت درمانی رایگان بهرهمند شوند.
هزینههای سنگین درمان با حمایت خیرین تأمین میشود
عزتپور با اشاره به اهمیت اجرای این طرح درمانی اظهار داشت: تیم اعزامی متشکل از پزشکان و جراحان متخصص و فوقتخصص است که با هدف ارائه خدمات رایگان به کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی در استان حضور پیدا میکنند.
وی افزود: متأسفانه در شرایط کنونی هزینههای درمان و انجام اعمال جراحی برای بسیاری از خانوادهها بسیار سنگین و بعضاً خارج از توان مالی آنها است، از این رو مؤسسه خیریه محکم و مجمع خیرین سلامت با همکاری یکدیگر تلاش میکنند تا این دغدغه را از دوش خانوادهها بردارند و زمینه درمان رایگان بیماران نیازمند را فراهم کنند.
فهرست ۵۷ بیماری تحت پوشش منتشر شده است
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان با بیان اینکه دامنه خدمات این طرح گسترده است، گفت: فهرست ۵۶ نوع بیماری و ناهنجاری مادرزادی تحت پوشش از طریق فضای مجازی و کانالهای اطلاعرسانی منتشر شده است تا خانوادهها بتوانند از شرایط بهرهمندی از این خدمات آگاه شوند.
عزتپور ادامه داد: تشخیص نهایی نوع بیماری و مشمول بودن هر بیمار بر عهده پزشکان معالج و تیمهای تخصصی است و خانوادهها میتوانند پس از مراجعه و تشکیل پرونده، از روند بررسی و درمان فرزندان خود مطلع شوند.
وی خاطرنشان کرد: مؤسسه در چندین شهرستان استان دارای دفاتر و نمایندگی فعال است و از طریق این ظرفیتها، روند شناسایی، ثبتنام و پیگیری بیماران انجام میشود.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان افزود: امیدواریم با برنامهریزیهای انجامشده، این خدمات تنها محدود به یک مقطع زمانی نباشد و در طول سال نیز برای کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی ادامه پیدا کند تا خانوادههای بیشتری از این فرصت ارزشمند بهرهمند شوند.
حمایت کامل از بیماران نیازمند جراحی قلب و چشم
عزتپور در پایان با اشاره به وضعیت بیماران نیازمند جراحیهای فوقتخصصی قلب و چشم گفت: بیماران این حوزهها نیز تحت حمایت کامل قرار دارند و هزینههای مربوط به روند درمان، جراحی و پیگیریهای تخصصی آنان نیز از سوی این مجموعه و خیرین سلامت تأمین میشود.
وی تأکید کرد: هیچ بیماری به دلیل ناتوانی مالی از دریافت خدمات درمانی محروم نخواهد شد و تلاش ما این است که تمامی کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی بتوانند از فرصت درمان تخصصی و رایگان بهرهمند شوند.
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