تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در راستای تداوم نقض آتش بس ادامه دارد.

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه دارد و شهرک کفر رمان از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شهرک السلطانیه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

از سوی دیگر همزمان با ادعای نزدیک شدن نظامیان صهیونیست به چند کیلومتری شهر النبطیه در جنوب لبنان، جنگنده های رژیم صهیونیستی اطراف این شهر را هدف حملات خود قرار دادند.

تداوم عملیات حزب الله علیه اشغالگران

این در حالی است که منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر پس از سلسله عملیات گسترده و فشرده‌ای که حزب‌الله از صبح امروز انجام داده و در جریان آن تعدادی از نظامیان اسرائیلی زخمی شده‌اند، از گذرگاه شهرک «کفر تبنیت» در جنوب لبنان عقب‌نشینی کردند.

همزمان حزب الله اعلام کرد: با دو پهپاد مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در حومه شهرک کفرتبنیت هدف قرار دادیم.

همچنین مقاومت اسلامی لبنان مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک مارون الراس در جنوب لبنان درهم کوبید.