به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند. رژیم صهیونیستی در تازه ترین حملات خود علیه لبنان که نقض توافقات آتش بس با این کشور به شمار می رود، شهرک های حبوش و صفد البطیخ را هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار داد. جبل الریحان نیز ساعتی پییش تحت حملات توپخانه ای رژیم صهیوینستی قرار گرفت.

المیادین همچنین از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک کفررمان خبر داد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز منطقه قلاویه را هدف حملات هوایی خود قرار داند.

البازوریه در استان صور از دیگر مناطق جنوب لبنان است که هدف حملات موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک خربه سلم در شهر بنت‌ جبیل را گلوله ‌باران کرد. همچنین یک پهپاد رژیم صهیونیستی در دو نوبت مناطقی در شهر نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

حزب ‌الله دو خودروی نظامی صهیونیست ها را هدف قرار داد

از سوی دیگر حزب ‌الله لبنان اعلام کرد که یک خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در حومه شهرک زوطر شرقیه با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده است.

این جنبش همچنین اعلام کرد که یک خودروی زرهی «نَمیر» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در تپه الصلعه در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری ابابیل هدف قرار داده است.