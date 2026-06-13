لحظه اصابت پهپاد حزب الله به خودروی نظامیان اسرائیلی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، ضربه های مهلک حزب الله به اشغالگران در جنوب لبنان ادامه دارد.

حزب الله با انتشار ویدیوی فوق لحظه اصابت ریزپرنده ابابیل به خوردوی هاموی ارتش صهیونیستی را منتشر کرد که در حال انتقال نظامیان صهیونیست در شهرک الخیام بود.

این در حالی است که منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر پس از سلسله عملیات گسترده و فشرده‌ای که حزب‌الله از صبح امروز انجام داده و در جریان آن تعدادی از نظامیان اسرائیلی زخمی شده‌اند، از گذرگاه شهرک «کفر تبنیت» در جنوب لبنان عقب‌نشینی کردند.

همزمان حزب الله اعلام کرد: با دو پهپاد مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در حومه شهرک کفرتبنیت هدف قرار دادیم.

همچنین مقاومت اسلامی لبنان مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک مارون الراس در جنوب لبنان درهم کوبید.

همزمان اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله ویدئویی از حملات کوبنده پهپادهای انتحاری ابابیل منتشر کرد که طی آن نظامیان و تجهیزات آنها درهم کوبیده می شود.