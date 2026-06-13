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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

پاکستان: مراسم امضای توافق آمریکا- ایران در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

پاکستان: مراسم امضای توافق آمریکا- ایران در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: اسلام‌آباد فردا میزبان مراسم امضای الکترونیکی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز شنبه اعلام کرد: اسلام آباد فردا مراسم امضای الکترونیکی را از طریق فناوری ویدئویی درباره توافق صلح میان آمریکا و ایران برگزار می کند.

این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان پیشتر راجع به احتمال سفر هیات مذاکره‌ کننده ایرانی به ژنو یا اسلام‌ آباد ظرف ۲ روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم ادعایی اسلام‌آباد گفت: درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.

کد مطلب 6859102

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