به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

نخست وزیر پاکستان گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده‌ایم و احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت نهایی خواهد شد.

شهباز شریف افزود: ما در حال آماده شدن برای مراسم امضای الکترونیکی توافق صلح بین آمریکا و ایران به محض نهایی شدن آن هستیم.

وی تصریح کرد: آمریکا و ایران بر سر چارچوبی برای یک توافق صلح که به ماه‌ها درگیری در خاورمیانه پایان می‌دهد، به توافق رسیده‌اند. ایران و آمریکا به متن نهایی توافق صلح دست یافتند.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه مذاکرات فنی پس از امضای الکترونیکی توافق آمریکا و ایران انجام خواهد شد، افزود: اطمینان دارم توافق تاریخی میان تهران و واشنگتن موجب ایجاد صلح دائمی می‌شود.

از سوی دیگر محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه تلفنی با وزیر خارجه سوئیس گفتگو کرد.

وی از پیشرفت قابل تحسین به سوی تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که تلاش های آمریکا و ایران به تحقق صلح و ثبات منطقه کمک کند.