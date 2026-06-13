توافق ایران و آمریکا، محور رایزنی وزیران امورخارجه عربستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری واس عربستان گزارش داد که شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های در جریان در این زمینه را بررسی کرد.

اشاره واس به تلاش های میانجی گرانه پاکستان برای رسیدن به تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست که از چندین هفته قبل در جریان است.

اسحاق دار ساعاتی پیش نیز با بدر عبدالعاطی، همتای مصری اش درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا به صورت تلفنی گفت وگو کرد.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ساعاتی پیش به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

نخست وزیر پاکستان با بیان پیش بینی خود، گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده‌ایم و احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت نهایی خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای مراسم امضای الکترونیکی توافق صلح بین آمریکا و ایران به محض نهایی شدن آن هستیم. آمریکا و ایران بر سر چارچوبی برای یک توافق صلح که به ماه‌ها درگیری در خاورمیانه پایان می‌دهد، به توافق رسیده‌اند. ایران و آمریکا به متن نهایی توافق صلح دست یافتند.

از سوی دیگر محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه تلفنی با وزیر خارجه سوئیس گفتگو کرد.

وی از پیشرفت قابل تحسین به سوی تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که تلاش های آمریکا و ایران به تحقق صلح و ثبات منطقه کمک کند.