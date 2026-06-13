رایزنی تلفنی وزیران خارجه پاکستان و مصر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور، تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر درباره تحولات خاورمیانه و مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفتگو کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است: دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کرده و از روند مثبت تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای استقبال کردند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیران خارجه پاکستان و مصر ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای جاری میان آمریکا و ایران هرچه زودتر به نتیجه‌ای سازنده و مثبت منجر شود که بتواند به تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.

بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین توافق کردند که ارتباط نزدیک خود را حفظ کرده و درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک به رایزنی و هماهنگی ادامه دهند.