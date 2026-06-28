به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اربعین خراسانشمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده تردد زائران، برنامهریزیهای لازم برای تامین سوخت، نان، اقلام اساسی، خدمات امدادی و حملونقل انجام شده تا زائران در طول مسیر با کمترین مشکل مواجه شوند.
وی با بیان اینکه خراسانشمالی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران به سمت مشهد، نقش مهمی در خدمترسانی ایفا میکند، افزود: بر همین اساس سهمیه سوخت استان در ایام حضور کاروانها و زائران تشییع پیکر رهبر شهید دو برابر خواهد شد و سهمیه ویژهای نیز برای نانواییهای استان در نظر گرفته شده است تا پاسخگوی افزایش تقاضا باشند.
معاون استاندار خراسانشمالی ادامه داد: تمامی ظرفیتها و امکاناتی که برای خدمترسانی به زائران اربعین پیشبینی شده بود، در اختیار ستاد تشییع پیکر رهبر شهید قرار میگیرد تا خدمات با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.
رستمی تاکید کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی، اجرایی و امنیتی با آمادگی کامل در مسیرهای تردد مستقر خواهند شد و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مختلف برای مدیریت ترافیک، تامین امنیت و رفاه زائران انجام شده است.
وی همچنین از پیشبینی و ذخیرهسازی مناسب اقلام اساسی خبر داد و گفت: تمامی نیازهای ضروری زائران از جمله مواد غذایی، نان، سوخت و سایر اقلام مورد نیاز بهصورت مستمر تامین خواهد شد و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
معاون استاندار خراسانشمالی با اشاره به محدودیت ناوگان حملونقل عمومی استان اظهار کرد: اگرچه ظرفیت ناوگان موجود پاسخگوی همه نیازها نیست، اما حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس برای جابهجایی زائران و پشتیبانی از برنامههای پیشبینی شده آماده خدمترسانی هستند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول، فرمانداریها، شهرداریها، نیروهای امدادی و خدماترسان انجام شده است تا روند تردد کاروانها بهصورت روان و ایمن انجام شود.
رستمی با تاکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در این رویداد ملی و مذهبی، گفت: موفقیت در میزبانی از میلیونها زائر، نیازمند همکاری، همافزایی و حضور فعال همه نهادهای اجرایی، خدماتی، امدادی و مردمی است و انتظار میرود همه دستگاهها با تمام ظرفیت در این مسیر ایفای نقش کنند.
وی خاطرنشان کرد: خراسانشمالی با اتکا به تجربه سالهای گذشته و هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای مختلف، آمادگی کامل دارد تا با ارائه خدمات شایسته، میزبانی درخور شأن زائران تشییع پیکر رهبر شهید را رقم بزند.
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