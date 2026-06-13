وقوع تصادف زنجیره ای در بزرگراه اشرفی اصفهانی+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، یک فقره تصادف زنجیره ای در بزرگراه اشرفی اصفهانی مسیر شمال به جنوب، به سازمان آتش‌نشانی گزارش شد.

وی با اعلام اینکه سه ایستگاه آتش‌نشانی در محل حادثه حاضر شدند، افزود: در این حادثه، راننده یک دستگاه اتوبوس شخصی، کنترل وسیله نقلیه را از دست می دهد و در نتیجه آن، با ۱۲ دستگاه سواری برخورد می کند.

ملکی ادامه داد: این اتوبوس سپس به گاردریل های خط ویژه اتوبوس برخورد می کند و باعث تخریب می شود.

وی افزود: در این حادثه، سه تن از آقایان سواری ها مصدوم شدند که توسط نیروهای آتش‌نشانی به عوامل اورژانس تحویل شدند.