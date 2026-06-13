به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در همایش «طلایه‌داران جهاد تبیین» استان زنجان با گرامیداشت جایگاه مبلغان، روحانیون و خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: محرم امسال به واسطه شرایط خاص کشور و برکات خون مطهر شهدا، یک فرصت کم‌نظیر و تاریخی برای تبلیغ، تبیین و هدایت افکار عمومی است که نباید از آن غفلت شود.

وی با بیان اینکه حضور گسترده و پرشور مردم در مجالس عزاداری سرمایه‌ای عظیم برای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است، افزود: این حضور حماسی صرفاً نتیجه تلاش مسئولان فرهنگی و نهادهای تبلیغی نیست، بلکه بیش از هر چیز مرهون برکات خون شهدا و مجاهدت‌های آنان است؛ ظرفیتی که دستاوردهای آن با سال‌ها فعالیت عادی تبلیغی قابل مقایسه نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به مسئولیت تاریخی مبلغان در شرایط کنونی تصریح کرد: اگر از این فرصت فراهم‌شده به‌درستی استفاده نشود، خسارتی بزرگ و جبران‌ناپذیر متوجه جامعه فرهنگی و دینی خواهد شد.

حسینی با آسیب‌شناسی عملکردهای گذشته گفت: مرور حوادث سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین وقایع دی‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است حق جهاد تبیین را ادا کنیم و لازم است با نگاه نقادانه و مسئولانه، کاستی‌های موجود جبران شود.

وی افزود: امروز وظیفه مبلغان تنها برگزاری مراسم مذهبی نیست، بلکه باید با درک صحیح از شرایط جامعه و نیازهای فکری مخاطبان، نقش مؤثری در بصیرت‌افزایی و هدایت افکار عمومی ایفا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تشریح راهبردهای تبلیغی محرم امسال، بر ضرورت انسجام محتوایی در منابر و مجالس تأکید کرد و گفت: باید از تکرار، موازی‌کاری و پراکنده‌گویی پرهیز شود. البته منظور از این سخن، یکسان‌سازی کلمه به کلمه منابر و سخنرانی‌ها نیست، بلکه لازم است یک خط اصلی، منسجم و جریان‌ساز در سراسر فعالیت‌های تبلیغی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: هر مبلغ می‌تواند متناسب با مخاطبان خود از شیوه‌های مختلف استفاده کند، اما جهت‌گیری کلی منابر باید در راستای اهداف کلان فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی باشد.

مقابله با جنگ روانی و نقشه‌های دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به شرایط حساس کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی و شکاف اجتماعی، اظهار کرد: امروز دشمن با تمام توان در میدان جنگ شناختی و رسانه‌ای حضور دارد و تلاش می‌کند با یأس‌آفرینی، تفرقه‌افکنی و ایجاد اختلاف در جامعه، انسجام ملی را هدف قرار دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: منابر، هیئات مذهبی و مجالس عزاداری باید مستقیماً ناظر به این هجمه‌ها باشند و با تبیین صحیح مسائل، نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.

وی افزود: مبلغان باید با شناخت دقیق مسائل روز و آگاهی از تهدیدهای فرهنگی و رسانه‌ای، در خط مقدم مقابله با جنگ نرم دشمن قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان بر ضرورت بهره‌گیری از محتوای علمی و مستند در فعالیت‌های تبلیغی تأکید کرد و گفت: از سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل تولید محتوای متقن، به‌روز و کاربردی از جمله مجموعه «زندگی با آیه‌ها» و آثار مرتبط با رهبر شهید قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: انتظار می‌رود مبلغان به جای تولید محتوای پراکنده، سلیقه‌ای و شخصی، از این خوراک‌های فکری، علمی و دقیق استفاده کنند تا پیام‌های منابر از استحکام علمی و محتوایی لازم برخوردار باشد.

لزوم شبکه‌سازی و هماهنگی تبلیغی

حسینی یکی از چالش‌های موجود در عرصه تبلیغ را ناهماهنگی در تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌ها دانست و با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده در حوزه تبلیغ افزود: پیشنهاد می‌شود شبکه تبلیغی کشور همانند شبکه ائمه جمعه، به سامانه‌هایی مجهز شود که تحلیل‌های دقیق، مستند و به‌روز را به صورت مستمر و لحظه‌ای در اختیار مبلغان قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تصریح کرد: این اقدام می‌تواند از بروز تحلیل‌های شخصی و بعضاً نادرست جلوگیری کرده و زمینه هماهنگی بیشتر در جبهه فرهنگی و تبلیغی را فراهم سازد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت میدانی مراسم‌های عزاداری محرم در زنجان گفت: هیئات مذهبی باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که زمینه حضور حداکثری مردم در مراسم‌های بزرگ و شاخص استان، به‌ویژه اجتماع عظیم یوم‌العباس (ع)، فراهم شود.

حسینی افزود: ضروری است از انسداد غیرضروری معابر و خیابان‌ها جلوگیری شود تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری در برنامه‌های اصلی حضور یابند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در ادامه به برخی شایعات مطرح‌شده درباره جمع‌آوری مواکب اشاره کرد و گفت: هیچ‌گونه اختلافی میان مسئولان استان درباره مواکب وجود ندارد و سیاست قطعی مجموعه مدیریتی استان، حمایت، تقویت و گسترش مواکب حسینی است.

وی تأکید کرد: مواکب از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی در خدمت‌رسانی و تعظیم شعائر حسینی هستند و باید برای ارتقای کمی و کیفی آنها برنامه‌ریزی شود.

آمادگی برای برگزاری باشکوه یوم‌العباس (ع)

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه ویژه مراسم یوم‌العباس (ع) در زنجان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده‌تر مردم نسبت به سال‌های گذشته، باید تمامی ظرفیت‌های استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفته شود.

حسینی افزود: آماده‌سازی فضاهای پشتیبان، مدیریت دقیق مسیرهای تردد، تأمین امنیت، ساماندهی جمعیت و ایجاد نظم در نقاط پرتراکم از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید دوباره بر مسئولیت خطیر مبلغان در شرایط کنونی گفت: امروز جبهه حق بیش از هر زمان دیگری به تبیین، روشنگری و بصیرت‌افزایی نیاز دارد و مبلغان باید با اتکا به معارف اصیل اسلامی، تبعیت از رهنمودهای ولایت و استفاده هوشمندانه از ظرفیت عظیم محرم، زمینه تقویت انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان را فراهم کنند.