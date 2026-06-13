فاطمی: حفظ میراث جمهوری اسلامی مسئولیت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، استاندار و اعضای شورا در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه جلسات این شورا در استان به صورت منظم با حضور حداکثری اعضا برگزار می‌شود، اظهار کرد: امید است مصوبات و تصمیمات این شورا با همت همه مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع نقایص و کمبودها اثرگذار باشد و در سبک زندگی‌ها دیده شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر فرازی از خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه امیرالمومنین (ع) که فرمودند «لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ [بِمَوَاقِعِ] بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ»، ادامه داد: عَلم دین و اسلام و عَلم قرآن و هدایت جامعه را هر کسی نمی‌تواند به دوش بکشد و متولیان امور باید در وهله اول، معتقد باشند تا دین را در جامعه اجرایی کنند.

فاطمی با تأکید بر اینکه تفاوت آراء و سلیقه‌ها در کشور مبتنی بر دموکراسی دینی امری طبیعی است، افزود: گاه اما تفاوت نگاه‌هایی وجود دارد که در مصادیقی همچون قانون حجاب یا آزادسازی اینترنت و یا نحوه حضور بانوان در ادارات، مشکلاتی را ایجاد کرد

امام جمعه شهرکرد با ذکر اینکه مسئولان وظیفه دارند ام‌القرای جهان اسلام را محافظت کنند، بیان کرد: ایران مملکت امام زمان (عج) است و دشمنان هرچقدر هم تلاش کنند هیچ‌گاه حریف این مملکت نمی‌شوند اما مسئولان هم وظایفی در ساحت فرهنگی دارند.

فاطمی با تصریح اینکه اغتشاشگران در فتنه دی‌ماه سال گذشته از طریق اینترنت با هم ارتباط داشتند و میدان را پیش می‌بردند، افزود: اگر اینترنت را زودتر بسته بودند این فجایع به بار نمی‌آمد همانطور که با بستن اینترنت، آشوب‌ها هم فروکش کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ما همه یک خانواده‌ایم و خیر یکدیگر را می‌خواهیم، افزود: همه ما باید نسبت به حفظ میراث گران‌بهای جمهوری اسلامی احساس مسئولیت داشته باشیم و نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به این پرچم مقدس وارد شود.

ترویج سنت‌های پسندیده از رسالت‌های شورای فرهنگ عمومی است

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد احمدی با اشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی، اظهار کرد: رسالت این شورا از جنس فرهنگ‌سازی و سنت‌سازی یا ترویج سنت‌های پسندیده بوده و بر طبق حدیث نبوی «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً عُمِلَ بهامِن بَعدِهِ کانَ لَهُ أجرُهُ ومِثلُ اُجُورِهِم مِن غَیرِ أن یَنقُصَ مِن اُجُورِهم شیئا» و ترویج‌کننده سنت پسندیده همواره مأجور است.

امام جمعه بروجن با ذکر اینکه شورای فرهنگ عمومی رسالت برجسته کردن مسئله فرهنگ و کار فرهنگی در ذهن مدیران و مسئولان را نیز دارد، ادامه داد: این شورا همچنین مسئولیت برنامه‌ریزی برای مقابله با ناتوی فرهنگی دشمن را بر عهده دارد چرا که دشمنان ایران و انقلاب اسلامی همواره در حال کار هستند و برنامه‌های خود را به پیش می‌برند.

حجت‌الاسلام احمدی با تأکید بر لحاظ سیاست‌های فرهنگی در برنامه توسعه هفتم توسط شورای فرهنگی کشور، بیان کرد: در کار فرهنگی باید از موضع پدافندی خارج شویم و آفندی عمل کنیم. باید دید طبق برنامه هفتم باید به چه افقی در فرهنگ برسیم و چه کمی و کاستی‌هایی وجود دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجن نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری یک فرهنگ عمومی و در راستای فرهنگ‌سازی بود، افزود: باید برای ترویج و اشاعه فرهنگ دینی تلاش کنیم که سعادت افراد در دنیا و آخرت را ضمانت می‌کند.

حجت‌الاسلام احمدی با تأکید بر اینکه پیگیری شورای فرهنگ عمومی باید با دغدغه بیشتری باشد، گفت: امید است مسئولیت‌مان در این عرصه را به خوبی انجام دهیم و جامعه از نتایج خیر و برکات آن بهره‌مند شود.