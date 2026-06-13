فولاد هرمزگان مقابل آکادمی کیا متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته بیست‌وسوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور از گروه نخست، تیم فوتبال فولاد هرمزگان شامگاه شنبه در دیداری خارج از خانه به مصاف آکادمی کیا تهران رفت.

نماینده فوتبال هرمزگان در شرایطی مقابل یکی از تیم‌های پایین جدول رده‌بندی قرار گرفت که فرصت کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار را در اختیار داشت، اما در نهایت دو تیم در یک مسابقه پرگل به تساوی ۳ بر ۳ رضایت دادند.

فولاد هرمزگان با کسب یک امتیاز از این دیدار مجموع امتیازات خود را به ۳۱ رساند و در جایگاه ششم جدول رده‌بندی گروه نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور باقی ماند.

دیگر نماینده فوتبال هرمزگان در این رقابت‌ها تیم شهرداری بندرعباس نیز از ساعت ۱۹:۳۰ روز یکشنبه ۲۴ خردادماه در دیداری خارج از خانه برابر نفت مسجدسلیمان به میدان خواهد رفت.

در سایر دیدارهای این هفته از گروه نخست لیگ دسته دوم، رخش خودرو تبریز با نتیجه ۲ بر صفر شاهین تهران را شکست داد، برق شیراز با یک گل از سد سپیدرود رشت گذشت، شهید قندی یزد با نتیجه یک بر صفر استقلال سیستان و بلوچستان را مغلوب کرد، شهرداری ماهشهر ۲ بر صفر بندر آستارا را شکست داد، فولاد ب خوزستان ۴ بر یک امید تهران را از پیش رو برداشت و دیدار ملوان بوشهر و پادیاب خلخال نیز با تساوی بدون گل خاتمه یافت.