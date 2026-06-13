به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شامگاه امروز شنبه در جلسه استانی ستاد پروژه مهر که با حضور معین وزارتی پروژه مهر خوزستان برگزار شد، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امیدواریم با تلاش مجموعه تعلیم و تربیت استان در تابستان امسال، زمینه‌ساز مهری آرام، منظم و بدون دغدغه برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان باشیم.

وی با قدردانی از حضور نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش و بررسی گزارش‌های ارائه‌شده در کارگروه‌های تخصصی پروژه مهر افزود: گزارش‌های هشت کارگروه پروژه مهر و همچنین گزارش حوزه سنجش و امتحانات به صورت دقیق بررسی شده و تلاش شده است تمامی شاخص‌های مورد تأکید وزارت آموزش و پرورش به شکل مستمر رصد و پیگیری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ساختار نظارتی پروژه مهر در استان گفت: به منظور افزایش اثربخشی نظارت‌ها و تسریع در روند اجرای برنامه‌ها، استان به ۶ قطب مدیریتی تقسیم شده و هر یک از معاونان اداره‌کل مسئولیت راهبری و نظارت بر بخشی از استان را بر عهده دارند.

علی‌فر ادامه داد: اتاق وضعیت پروژه مهر به صورت مستمر در دفتر مدیرکل فعال است و شاخص‌های مورد تأکید وزیر آموزش و پرورش به صورت روزانه پایش و ارزیابی می‌شود تا هیچ خللی در روند آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید ایجاد نشود.

وی با اشاره به آمادگی حوزه‌های امتحانی استان تصریح کرد: حوزه‌های برگزاری آزمون‌های ورودی مدارس نمونه دولتی و سمپاد به صورت کامل آماده هستند و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری این آزمون‌ها اندیشیده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: حوزه‌های امتحانی استان از حداکثر امکانات و تجهیزات مورد نیاز برخوردار هستند و تلاش شده است همه نیازهای اجرایی، فنی و پشتیبانی این حوزه‌ها پیش از آغاز آزمون‌ها تأمین شود.

علی‌فر اظهار کرد: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، تمامی ظرفیت‌های استان برای آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید به کار گرفته خواهد شد تا دانش‌آموزان خوزستانی در فضایی آرام، ایمن و باکیفیت سال تحصیلی خود را آغاز کنند.