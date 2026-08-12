سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی از جمله فوقالعاده خاص، مشکلات رتبهبندی معلمان، بازگشایی مدارس همچنین تأمین بهموقع کتب درسی بررسی شد.
وی افزود: بازسازی مدارس آسیبدیده از دوران جنگ همچنین تعیین تکلیف مدارسی که در آن زمان تعطیل شدهاند، در این جلسه بر ضرورت آمادهسازی این مراکز آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید تأکید شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر آموزش و پرورش وعده داد پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شود تا مدارس در قالب «پروژه مهر» برای آغاز سال تحصیلی که بهصورت حضوری خواهد بود، آماده شوند.
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