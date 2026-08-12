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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

مدارس برای آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری آماده می‌شوند

مدارس برای آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری آماده می‌شوند

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: وزیر آموزش‌ و پرورش وعده داد؛ مدارس در قالب «پروژه مهر» برای آغاز سال تحصیلی که به‌صورت حضوری خواهد بود، آماده می شوند.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با وزیر آموزش‌ و پرورش اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی از جمله فوق‌العاده خاص، مشکلات رتبه‌بندی معلمان، بازگشایی مدارس همچنین تأمین به‌موقع کتب درسی بررسی شد.

وی افزود: بازسازی مدارس آسیب‌دیده از دوران جنگ همچنین تعیین تکلیف مدارسی که در آن زمان تعطیل شده‌اند، در این جلسه بر ضرورت آماده‌سازی این مراکز آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید تأکید شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر آموزش‌ و پرورش وعده داد پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود تا مدارس در قالب «پروژه مهر» برای آغاز سال تحصیلی که به‌صورت حضوری خواهد بود، آماده شوند.

کد مطلب 6914953

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