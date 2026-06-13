به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود، عکس نوشتی را منتشر کرد که در آن تاکید شده است: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بار دیگر وحدت و ایستادگی ملت ایران را به اثبات رساند.

مسعود پزشکیان همچنین ساعاتی قبل، در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گرامی‌داشت یاد شهدای این نبرد، اشاره به محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در آغاز این جنگ تصریح کرد : دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، دانشمندان برجسته هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی کشور می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ایستادگی مردم، هدایت رهبری و آمادگی نیروهای مسلح موجب شد این اهداف محقق نشود.

رئیس جمهور در آن پیام، جنگ ۱۲ روزه را نمادی از وحدت ملی دانست و تأکید کرد که ملت ایران فارغ از هر سلیقه و دیدگاه، در دفاع از کشور یکپارچه عمل کرد.