پزشکیان: جنگ تحمیلی ۱۲روزه وحدت و ایستادگی ملت ایران را به اثبات رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی 12 روزه گرامی‌داشت یاد شهدای این نبرد، اشاره به محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در آغاز این جنگ تصریح کرد : دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، دانشمندان برجسته هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی کشور می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ایستادگی مردم، هدایت رهبری و آمادگی نیروهای مسلح موجب شد این اهداف محقق نشود.

رئیس جمهور جنگ 12 روزه را نمادی از وحدت ملی دانست و تأکید کرد که ملت ایران فارغ از هر سلیقه و دیدگاه، در دفاع از کشور یکپارچه عمل کرد.

پزشکیان همچنین با قدردانی از صبوری مردم در مواجهه با مشکلات و فشارهای اقتصادی، تصریح کرد که دولت در یک سال گذشته با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوان، تلاش کرده است در کنار مردم بایستد و برای حل چالش‌های کشور راهکار ارائه دهد.

رئیس جمهور با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی، ارتقای توان دفاعی و استمرار هوشیاری عمومی، این مؤلفه‌ها را مهم‌ترین الزامات عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که ایران با تکیه بر همدلی، توانمندی جوانان و سرمایه اجتماعی خود، مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه دهد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، صبور و سرافراز ایران‌زمین!

سال گذشته در چنین روزی، دشمن غاصب صهیونیستی، با محاسباتی سراسر غلط و توهمی آشکار، گمان ‌کرد با ترور فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، هدف قرار دادن دانشمندان تراز اول هسته‌ای و هجوم بی‌رحمانه به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی ما، خواهد توانست قامت استوار این ملت را خم کند و اراده جمهوری اسلامی ایران را در هم بشکند، اما آنچه رقم خورد، حماسه ایستادگی ملتی بود که با ایمان، هدایت حکیمانه رهبری شهید و آمادگی نیروهای جان‌برکف مسلح، خط بطلان بر خیالات خام دشمن کشید.

جنگ تحمیلی 12 روزه، بار دیگر اثبات کرد که فراتر از هر سلیقه و دیدگاهی، وقتی پای ایران عزیز در میان باشد، ما یک ملت، یک مشت گره‌کرده و یک قلب تپنده‌ایم. همین دفاع همه‌جانبه و انسجام مقدس بود که دشمنان غدار این آب و خاک را ناکام گذاشت و در نهایت مجبور به پذیرش آتش‌بس کرد.

مردم عزیز و شریف ایران!

من در مقام خادم شما، به‌خوبی می‌دانم که در طول یک سال گذشته، سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌اید. صبوری شما در برابر تنگناها و فشارهای اقتصادی، برای ما آزمونی بزرگ و مسئولیتی سنگین بود. صادقانه با شما سخن می‌گویم؛ در تمام این ماه‌های دشوار، دولتی که به آن اعتماد کرده‌اید نیز با محدودیت‌ها و فشارهای فراوان روبه‌رو بود، اما حتی ثانیه‌ای چشم بر سختی‌های شما نبست. خدمت‌گزاران شما در دولت، با تمام وجود و شبانه‌روز کوشیده‌اند تا شانه به شانه شما ایستادگی کنند، از بار مشکلات شما بکاهند و برای مسائل و چالش‌های مختلف کشور در شرایط پیچیده امروز چاره‌اندیشی کنند. عهد ما با شما، عهدی استوار و ناگسستنی است؛ ما در سختی و تنگنا شما را تنها نخواهیم گذاشت، همان‌طور که شما ایران عزیز را تنها نگذاشتید.

امروز، پس از آن ایستادگی دوازده‌روزه و حماسه تاریخی دفاع در جنگ تحمیلی سوم، همان‌گونه که رهبر عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید دارند، «حفظ انسجام ملی، ارتقای توان دفاعی و استمرار هوشیاری عمومی»، حیاتی‌ترین الزامات عبور پیروزمندانه از چالش‌های پیش‌ رو است.

اینجانب، در سالروز آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه علیه این مرز و بوم، در برابر عظمت و شکوه ملتی که بار دیگر تاریخ را با مقاومت خود شگفت‌زده کرد، سر تعظیم فرود آورده و یاد و نام شهدای گرانقدر دفاع از عزت، استقلال و امنیت این سرزمین خصوصا شهدای والا مقام این جنگ را گرامی می‌دارم؛ هم‌آنان که با خون پاک خویش، حماسه‌ای ماندگار بر جریده افتخارات این ملت بزرگ افزودند.

بی‌گمان، سرمایه ماندگار و بی‌بدیل این کشور، همبستگی بی‌مانند مردم، استعدادهای بی‌بدیل جوانان و امید به فرداهای روشن‌تر است. ما همان‌گونه که از کوران آزمون‌های دشوار گذشته سربلند و پیروز عبور کردیم، در آینده نیز با تکیه بر ایمان و همدلی، پرچم سرافرازی و شکوه این نظام و کشور را در اهتزار نگاه خواهیم داشت.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران