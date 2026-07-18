مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر: طرح ۴۵۰ هکتاری بازنگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست بررسی بازنگری طرح ۴۵۰ هکتاری شهر بوشهر، اظهار کرد: این نشست با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر برگزار شد و در آن، موضوعاتی از جمله کاهش ارتفاع خاکریزی گذرها، بررسی راهکارهای هدایت آماده سازی و اصلاح طرح آب‌های سطحی سایت، با هدف کاهش هزینه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد : ابعاد مختلف طرح ۴۵۰ هکتاری شهر بوشهر با تمرکز بر کاهش ارتفاع خاکریزی گذرها، بررسی مسیرها و راهکارهای هدایت آب‌های سطحی و همچنین بازبینی طرح آب‌های سطحی سایت به‌صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هدف اصلی از این بازنگری، کاهش هزینه‌های اجرایی پروژه، ارتقای کارآمدی طرح و دستیابی به راهکارهایی است که ضمن حفظ ملاحظات فنی و شهرسازی، اجرای پروژه را از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه‌تر کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیریت آب‌های سطحی در این محدوده و تاثیر آن بر زیرساخت‌ها و آماده‌سازی اراضی، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده برای بررسی دقیق‌تر و تدوین راهکارهای عملیاتی، به مشاور ارجاع شود.

وی بیان کرد: مشاور پس از انجام بررسی‌های تخصصی، طرح پیشنهادی را با در نظر گرفتن همه ملاحظات فنی، اجرایی و اقتصادی ارائه خواهد کرد تا پس از جمع‌بندی، تصمیم‌گیری نهایی برای ادامه روند اجرای طرح انجام شود.

کشوریان خاطرنشان کرد: مجموعه راه و شهرسازی استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پیگیر آن است که این طرح مهم با بهترین کیفیت فنی، مدیریت هزینه و رعایت الزامات زیرساختی به سرانجام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، افزود: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده برای بررسی بیشتر و ارائه طرح پیشنهادی به مشاور ارجاع شود.

وی گفت: معاون مسکن و ساختمان، معاون شهرسازی و معماری، رئیس اداره نظارت بر طرحهای مسکن و بازآفرینی شهری، رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور و مشاور طرح حضور داشتند.