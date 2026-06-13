مکتب عاشورا نسخه ایستادگی در برابر سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین هادی الیاسی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای نیروهای انتظامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به همزمانی این مراسم با آغاز ایام ماه محرم اظهار کرد: این تقارن فرصتی برای تأمل در وجوه مشترک شهدای جنگ تحمیلی و شهدای کربلا فراهم می‌کند.



وی بیان کرد: آنچه شهدای عاشورا را در تاریخ ماندگار ساخت، ایستادگی در برابر ظلم و نپذیرفتن سلطه ستمگران بود و همین ویژگی را می‌توان در رفتار و منش شهدای نیروهای انتظامی مشاهده کرد که در مسیر دفاع از ارزش‌ها و امنیت جامعه اسلامی جان خود را فدا کردند.



مدیر گروه مطالعات تاریخ پژوهشکده امامت افزود: قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) صرفاً یک حرکت تاریخی نبود، بلکه الگویی ماندگار برای همه عصرها به شمار می‌رود و به انسان می‌آموزد که میان زیستن و تن دادن به ظلم تفاوتی اساسی وجود دارد.



وی ادامه داد: مکتب عاشورا به پیروان خود می‌آموزد که نمی‌توان در مسیر اسلام ناب حرکت کرد اما در برابر ستم سکوت اختیار کرد و زیر سایه ظلم به زندگی ادامه داد.



الیاسی با بیان اینکه شهدای نیروهای انتظامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز همین مسیر را برگزیدند، گفت: این شهدا با ایستادگی در برابر متجاوزان و مقابله با ظالمان، راهی را پیمودند که شهدای کربلا پیش از آنان ترسیم کرده بودند.



وی خاطرنشان کرد: اگر امروز مردم با آرامش در جامعه زندگی می‌کنند، بخش مهمی از این امنیت مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح کشور است که همواره برای حفظ امنیت و آرامش جامعه در میدان حضور دارند.



مدیر گروه مطالعات تاریخ پژوهشکده امامت با اشاره به سخن مشهور امام حسین (ع) در روز عاشورا افزود: سیدالشهدا (ع) در حساس‌ترین مقطع زندگی خویش، جامعه را با یک انتخاب سرنوشت‌ساز مواجه کردند و فرمودند که میان مرگ با عزت و زندگی با ذلت، راه عزت را برگزیده‌اند.



وی تصریح کرد: این سخن تاریخی صرفاً یک شعار احساسی نبود بلکه راهبردی برای همه نسل‌ها و همه دوران‌ها محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که انسان مؤمن نباید در برابر تحمیل ذلت و سلطه سر فرود آورد.



انتخاب میان عزت و ذلت در همه عصرها وجود دارد



الیاسی با اشاره به شرایط جوامع در دوره‌های مختلف اظهار کرد: انسان‌ها در مقاطع گوناگون تاریخ در معرض انتخاب میان عزت و ذلت قرار گرفته‌اند و ناگزیر بوده‌اند درباره نحوه مواجهه خود با ظلم تصمیم بگیرند.



وی افزود: گاهی این انتخاب در قالب پذیرش یا عدم پذیرش حاکمیت یک جریان ظالم و گاهی در قالب مواجهه با قدرت‌های سلطه‌گر جهانی نمود پیدا می‌کند.



مدیر گروه مطالعات تاریخ پژوهشکده امامت ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در آخرین دیدار عمومی خود در ۲۸ بهمن‌ماه سال قبل با اشاره به همین فراز تاریخی از نهضت عاشورا، بر این حقیقت تأکید کردند که پیام عاشورا یک راهبرد عملی برای اداره جامعه اسلامی است.



وی با بیان اینکه حسینی زیستن تنها به اظهار ارادت محدود نمی‌شود، گفت: زندگی حسینی زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان در بزنگاه‌های مهم، انتخابی مطابق با آموزه‌های عاشورا داشته باشد و رفتار فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن تنظیم کند.



دینداری در میدان آزمون معنا پیدا می‌کند



الیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به روایت فرزدق از دیدار با امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این شاعر نامدار اهل‌بیت (ع) در مسیر حرکت امام به سوی کربلا، شرایط جامعه آن روز را برای حضرت تشریح کرد و از همراهی قلبی مردم و در عین حال همراهی عملی آنان با حکومت بنی‌امیه سخن گفت.



وی افزود: پاسخ امام حسین (ع) به این گزارش، تصویری روشن از حقیقت دینداری ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که بسیاری از افراد تا زمانی که منافعشان تأمین می‌شود در کنار دین می‌مانند، اما هنگام مواجهه با سختی‌ها و آزمون‌های دشوار، شمار دینداران واقعی کاهش می‌یابد.



مدیر گروه مطالعات تاریخ پژوهشکده امامت تصریح کرد: این مسئله تنها مختص عصر عاشورا نیست بلکه در همه دوران‌ها مصداق دارد و انسان‌ها همواره در معرض آزمون وفاداری به ارزش‌های دینی قرار دارند.



وی با اشاره به تغییر ابزارهای نبرد در جهان معاصر گفت: اگرچه شکل جنگ‌ها در طول تاریخ دگرگون شده اما اصل تقابل حق و باطل همچنان پابرجاست و امروز رسانه به یکی از مهم‌ترین میدان‌های این نبرد تبدیل شده است.



برای حسینی ماندن باید از همه ظرفیت‌ها بهره گرفت



الیاسی تأکید کرد: برای آنکه جامعه بتواند در مسیر مکتب امام حسین (ع) باقی بماند، لازم است از همه ظرفیت‌های موجود برای تبیین حقایق و مقابله با جریان‌های ظلم و تحریف استفاده شود.



وی افزود: محرم و صفر که به تعبیر امام راحل اسلام را زنده نگه داشته‌اند، هر سال فرصتی برای بازگشت به فرهنگ عاشورا و بازخوانی درس‌های قیام سیدالشهدا (ع) فراهم می‌کنند.



مدیر گروه مطالعات تاریخ پژوهشکده امامت خاطرنشان کرد: مهم‌ترین پیام این مکتب آن است که مسلمانان در برابر ظلم و سلطه‌طلبی تسلیم نشوند و در هر شرایطی از عزت، استقلال و ارزش‌های دینی خود صیانت کنند.

