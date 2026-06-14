عبادی: ماندگاری پرستاران تنها متأثر از عوامل مالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی افزود: با وجود توسعه قابل توجه در آموزش، افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، شکل‌گیری نهادهای صنفی و حرفه‌ای و ارتقای جایگاه علمی پرستاری، همچنان بخشی از چالش‌های این حوزه در حال تکرار است و این موضوع نشان می‌دهد که برای حل مسائل، نیازمند تغییر پارادایم هستیم.

وی ادامه داد: در ادبیات جدید حکمرانی سلامت، نیروی انسانی صرفاً یک منبع تلقی نمی‌شود، بلکه سرمایه‌ای است که دانش، مهارت و ارزش افزوده آن می‌تواند مسیر رشد و تعالی نظام سلامت را شکل دهد؛ از همین رو تمرکز صرف بر افزایش دریافتی‌ها بدون توجه به نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی، پاسخگوی مسائل این حوزه نخواهد بود.

عبادی با تأکید بر اینکه تجربه جهانی نشان داده ماندگاری پرستاران تنها متأثر از عوامل مالی نیست، خاطرنشان کرد: عوامل سازمانی، اجتماعی، محیط کار، فرصت رشد حرفه‌ای و کیفیت حکمرانی منابع انسانی در حفظ و ارتقای سرمایه انسانی نقش تعیین‌کننده دارند.

وی در ادامه با اشاره به برخی محدودیت‌های ساختاری در حوزه پرستاری، گفت: به رغم توسعه نهادهای حرفه‌ای و صنفی، هنوز در برخی حوزه‌ها از جمله ساختارهای اجرایی، ظرفیت‌های بودجه‌ای و سازوکارهای تصمیم‌سازی نیازمند تقویت هستیم و تحقق مطالبات حرفه‌ای بدون توسعه ائتلاف‌های مؤثر با سایر ارکان تصمیم‌گیری امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، همکاری و هم‌افزایی با نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر را از الزامات پیشبرد سیاست‌های پرستاری دانست و تصریح کرد: باید موضوع پرستاری را از یک مسئله صرفاً صنفی به مسئله‌ای در چارچوب حکمرانی سلامت ارتقا دهیم.

عبادی با اشاره به آثار کمبود نیروی پرستاری بر کیفیت خدمات درمانی اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی صرفاً یک مطالبه شغلی نیست، بلکه مستقیماً بر کیفیت مراقبت، ایمنی بیمار، میزان خطا، طول مدت بستری، هزینه‌های نظام سلامت و رضایت مردم اثرگذار است.

وی همچنین بر ضرورت استقرار نظام داده‌محور در حوزه منابع انسانی پرستاری تأکید کرد و گفت: تصمیم‌سازی در این حوزه باید مبتنی بر شواهد و داده‌های واقعی باشد تا بتوان آثار اقتصادی، اجتماعی و سلامت‌محور سرمایه‌گذاری در حوزه پرستاری را به‌درستی برای سیاست‌گذاران تبیین کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه موفقیت در مدیریت پرستاری تنها به جذب منابع مالی وابسته نیست، خاطرنشان کرد: موفق‌ترین الگوهای مدیریتی آنهایی هستند که بتوانند میان دولت، دانشگاه، بیمه‌ها و جامعه پرستاری ائتلافی پایدار برای حفظ و ارتقای سرمایه انسانی ایجاد کنند.