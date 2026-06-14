  1. استانها
  2. فارس
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۹

بازگشت حجاج کرمانی از سرزمین وحی به میهن از طریق فرودگاه شیراز

بازگشت حجاج کرمانی از سرزمین وحی به میهن از طریق فرودگاه شیراز

شیراز-۲۴۵ نفر از زائران استان کرمان در سیزدهمین گروه پروازی بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شدند .

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام، بامداد یکشنبه، ۲۴۵ نفر از زائران استان کرمان با پرواز شماره ۱۵۲۹ از جده وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شدند.

این زائران که پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت اماکن مقدس در مکه مکرمه و مدینه منوره عازم کشور شده بودند، در قالب سیزدهمین گروه پروازی بازگشت حجاج، وارد کشور شدند.

در آیین استقبال از این کاروان، مسئولان حج و زیارت استان‌های فارس و کرمان و همچنین مسئولان فرودگاهی حضور داشتند و از زائران بیت‌الله‌الحرام استقبال کردند.

بر اساس این گزارش، پس از انجام تشریفات فرودگاهی و تحویل بار، حجاج با هماهنگی مدیریت حج و زیارت استان فارس توسط ناوگان حمل‌ونقل زمینی به استان کرمان و شهرهای محل سکونت خود اعزام شدند.

فرآیند بازگشت زائران و انتقال آنان به مقاصد نهایی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت و با هدف ارائه خدمات مطلوب به حجاج، با نظم و هماهنگی در حال انجام است.

کد مطلب 6859430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها