بازگشت حجاج کرمانی از سرزمین وحی به میهن از طریق فرودگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام، بامداد یکشنبه، ۲۴۵ نفر از زائران استان کرمان با پرواز شماره ۱۵۲۹ از جده وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شدند.

این زائران که پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت اماکن مقدس در مکه مکرمه و مدینه منوره عازم کشور شده بودند، در قالب سیزدهمین گروه پروازی بازگشت حجاج، وارد کشور شدند.

در آیین استقبال از این کاروان، مسئولان حج و زیارت استان‌های فارس و کرمان و همچنین مسئولان فرودگاهی حضور داشتند و از زائران بیت‌الله‌الحرام استقبال کردند.

بر اساس این گزارش، پس از انجام تشریفات فرودگاهی و تحویل بار، حجاج با هماهنگی مدیریت حج و زیارت استان فارس توسط ناوگان حمل‌ونقل زمینی به استان کرمان و شهرهای محل سکونت خود اعزام شدند.

فرآیند بازگشت زائران و انتقال آنان به مقاصد نهایی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت و با هدف ارائه خدمات مطلوب به حجاج، با نظم و هماهنگی در حال انجام است.