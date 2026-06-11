بازگشت هشتمین گروه از زائران حج تمتع به فرودگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین گروه از زائران حج تمتع شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه از فرودگاه جده وارد فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز شدند.
در این پرواز ۲۵۲ نفر از حجاج بیتاللهالحرام از استانهای فارس، یزد و هرمزگان را پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت حرم مطهر نبوی و سرزمین وحی به کشور بازگرداند.
آیین استقبال از زائران با حضور علیرضا زینلی مدیر حج و زیارت استان فارس، سیدعلیرضا امینی معاون حج و زیارت فارس، مدیران حج و زیارت استانهای یزد و هرمزگان و جمعی از مسئولان فرودگاهی در فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، زائران پس از انجام مراحل فرودگاهی شامل کنترل و تأیید گذرنامهها و دریافت بار و چمدانهای خود، با برنامهریزی انجامشده از سوی حج و زیارت استان فارس توسط ناوگان اتوبوسی به شهرها و استانهای محل سکونت خود اعزام شدند.
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