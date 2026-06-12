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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

ورود ۲۳۴ زائر هرمزگانی و کرمانی از سرزمین وحی به فرودگاه شیراز

ورود ۲۳۴ زائر هرمزگانی و کرمانی از سرزمین وحی به فرودگاه شیراز

شیراز - دوازدهمین گروه پروازی زائران حج تمتع ۱۴۰۵ به تعداد ۲۳۴ زائر هرمزگانی و کرمانی با پرواز مستقیم از جده وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند بازگشت حاجیان ضیوف‌الرحمان به میهن اسلامی، دوازدهمین گروه پروازی حجاج بیت‌الله‌الحرام ساعت ۱۷:۰۲ عصر جمعه ۲۲ خردادماه با پرواز شماره ۱۵۳۹ از فرودگاه جده وارد شیراز شدند.

در این پرواز ۲۳۴ نفر از زائران استان‌های هرمزگان و کرمان حضور داشتند که پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت حرم مطهر پیامبر اکرم (ص) و دیگر اماکن مقدس در سرزمین وحی، به کشور بازگشتند.

در بدو ورود این زائران، معاون و جمعی از کارکنان مدیریت حج و زیارت استان فارس، مسئولان و نمایندگان حج و زیارت استان‌های کرمان و هرمزگان و همچنین مسئولان فرودگاهی با حضور در فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز از حجاج استقبال کردند.

زائران پس از انجام تشریفات فرودگاهی، کنترل گذرنامه و دریافت بار، با هماهنگی مدیریت حج و زیارت استان فارس و همکاری شرکت های حمل‌ونقل از طریق ناوگان اتوبوسرانی به شهرها و مناطق محل سکونت خود اعزام شدند.

بازگشت کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از طریق فرودگاه بین‌المللی شیراز همچنان ادامه دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، سایر گروه‌های زائران نیز در روزهای آینده وارد کشور خواهند شد.

کد مطلب 6858199

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