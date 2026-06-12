ورود ۲۳۴ زائر هرمزگانی و کرمانی از سرزمین وحی به فرودگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند بازگشت حاجیان ضیوفالرحمان به میهن اسلامی، دوازدهمین گروه پروازی حجاج بیتاللهالحرام ساعت ۱۷:۰۲ عصر جمعه ۲۲ خردادماه با پرواز شماره ۱۵۳۹ از فرودگاه جده وارد شیراز شدند.
در این پرواز ۲۳۴ نفر از زائران استانهای هرمزگان و کرمان حضور داشتند که پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت حرم مطهر پیامبر اکرم (ص) و دیگر اماکن مقدس در سرزمین وحی، به کشور بازگشتند.
در بدو ورود این زائران، معاون و جمعی از کارکنان مدیریت حج و زیارت استان فارس، مسئولان و نمایندگان حج و زیارت استانهای کرمان و هرمزگان و همچنین مسئولان فرودگاهی با حضور در فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز از حجاج استقبال کردند.
زائران پس از انجام تشریفات فرودگاهی، کنترل گذرنامه و دریافت بار، با هماهنگی مدیریت حج و زیارت استان فارس و همکاری شرکت های حملونقل از طریق ناوگان اتوبوسرانی به شهرها و مناطق محل سکونت خود اعزام شدند.
بازگشت کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ از طریق فرودگاه بینالمللی شیراز همچنان ادامه دارد و طبق برنامهریزی انجام شده، سایر گروههای زائران نیز در روزهای آینده وارد کشور خواهند شد.
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