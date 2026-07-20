آمادگی فرودگاه شیراز برای پروازهای اربعین؛ بلیت رفت و برگشت ۲۴ میلیون

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز از آمادگی کامل فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز برای انجام عملیات پروازهای اربعین حسینی خبر داد و گفت: پروازهای اربعین در این مسیر از چهارم تا شانزدهم مردادماه انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس افزود: بر اساس نرخ‌گذاری اعلام‌شده، بهای بلیت رفت و برگشت پروازهای اربعین در این مسیر ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است.

کشاورز با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای منظم این پروازها در حال انجام است، ادامه داد: تلاش می‌کنیم با همکاری شرکت‌های هواپیمایی و در صورت مساعد بودن شرایط حاکم بر منطقه، پروازهای فوق‌العاده نیز در مسیر شیراز به عتبات برقرار شود.

وی تأکید کرد: مجموعه فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز تمامی ظرفیت‌های خود را برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و ارائه خدمات مناسب به مسافران به کار خواهد گرفت.