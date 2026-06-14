بازگشت حجاج از مسیر فرودگاه شیراز به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند بازگشت ضیوف‌الرحمان از سرزمین وحی، شامگاه یکشنبه آخرین گروه از زائران بیت‌الله‌الحرام با پرواز شماره ۱۶۸۹ از فرودگاه جده وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شدند.

در این پرواز، ۱۷۲ نفر از زائران استان‌های فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند که پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت حرم مطهر نبوی(ص)، به میهن اسلامی بازگشتند.

در مراسم استقبال از این کاروان، سید علیرضا امینی، معاون حج و زیارت استان فارس، به همراه جمعی از کارکنان این مجموعه، همچنین صداقت، مدیر حج و زیارت استان بوشهر، مسئولان و نمایندگان حج و زیارت استان‌های مرتبط و نیز مسئولان فرودگاهی حضور داشتند و از زائران استقبال کردند.

زائران پس از انجام تشریفات فرودگاهی، تأیید گذرنامه و دریافت بار، با هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی حج و زیارت استان فارس و از طریق ناوگان اتوبوسرانی پیش‌بینی‌شده به شهرها و مناطق محل سکونت خود اعزام شدند.

گفتنی است با انجام این پرواز، عملیات بازگشت حجاج از طریق فرودگاه بین‌المللی شیراز که از ۱۱ خردادماه آغاز شده بود، پس از انجام ۱۹ گروه پروازی به پایان رسید.