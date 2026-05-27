نبرد از فاصله صفر در منطقه راهبردی زوطر میان مقاومت و نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبرد در جبهه زوطر که محوری راهبردی محسوب می شود با شدت تمام میان رزمندگان مقاومت لبنان و نظامیان رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نظامیان اسرائیلی تاکنون در پیشروی ناکام مانده اند.

در همین حال حزب ‌الله از درگیری سنگین در زوطر شرقی خبر داد. حزب ‌الله لبنان اعلام کرد از ساعت ۴ بامداد امروز، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه مجرای رودخانه در زوطر شرقی با موشک‌های سنگین و گلوله‌های خمپاره هدف قرار داده است.



حزب ‌الله بیان کرد که رزمندگان مقاومت ساعت ۹ صبح در شهرک زوطر شرقی، از فاصله صفر با نیروهای دشمن درگیر شدند.



بر اساس این بیانیه، مبارزان مقاومت، ارتش رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی از زوطر شرقی کردند و پس از آن، دشمن اقدام به اجرای کمربندهای آتش در این منطقه کرد.

نفوذ ۳ پهپاد از لبنان به الجلیل غربی



منابع صهیونیستی اعلام کردند که پس از رصد نفوذ یک پهپاد از لبنان، آژیرهای خطر در منطقه شلومی در الجلیل غربی به صدا درآمد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در این منطقه خبر می دهند.



شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ۳ پهپاد از لبنان به منطقه شلومی در الجلیل غربی نفوذ کرده‌اند که ۲ فروند از آن‌ها در مناطق باز سقوط کرده است.

اشغالگران در پناهگاه

همزمان کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد: بامداد امروز از بیست هزار نفر از ساکنان اصبع الجلیل خواسته شد که به پناهگاه بروند و این فقط به سبب شلیک یک موشک از سوی حزب الله لبنان بود.

معاریو رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: ساکنان نزدیک مرز با لبنان تاوای سنگینی را می دهند. تهدید امنیتی و فرسایش اقتصادی تمام شدنی نیست.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

همزمان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شده است. خبرنگار الجزیره از حملات رژیم صهیونیستی به کفرتبنیت و یحمر الشقیف در نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شهرک های المنصوری، شوکین،، الحنیه، مفدون، یحمر الشقیف، کفرتبنیت و صریفا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

شهرک های زوطر، طورا، صریفا، باریش، دبین، النبطیه الفوقا و برج قلاویه در جنوب لبنان از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

منابع امدادی لبنانی از شهادت یک امدادگر در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک فرعون در شرق لبنان حین انجام امدادرسانی پزشکی خبر دادند.

خبرگزاری لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به دیر عامص در صور در جنوب لبنان خبر داد.