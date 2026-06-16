رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در نشستی سید محمد پاکمهر را به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان در سومین سال فعالیت مجلس شورای اسلامی برگزیدند.

در سال نخست فعالیت مجلس شورای اسلامی، عباس قدرتی، نماینده مردم شیروان، ریاست مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی را بر عهده داشت و در سال دوم نیز محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان، این مسئولیت را عهده‌دار بود.

اکنون با آغاز سومین سال فعالیت مجلس، سید محمد پاکمهر با رأی اعضای مجمع، ریاست این نهاد را برای مدت یک سال بر عهده خواهد داشت.

مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی با هدف هماهنگی، پیگیری مطالبات استانی و تقویت تعامل میان نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند.