پاکمهر: امنیت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است

سید محمد پاکمهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدهای اخیر رییس جمهور خبیث آمریکا اظهار کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده‌اند که در برابر زبان تهدید عقب‌نشینی نمی‌کنند و هر متجاوزی را از کرده خود پشیمان خواهند کرد.

وی افزود: آمریکایی‌ها به‌ویژه ترامپ باید بدانند دوران یکه‌تازی و تهدید ملت‌ها به سر آمده است. جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار دفاعی قرار دارد و کوچک‌ترین خطا یا محاسبه اشتباه علیه کشورمان با پاسخی سریع، قاطع و فراتر از تصور آنان مواجه خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:نی روهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی صددرصدی، تمامی تحرکات دشمنان را رصد می‌کنند و هرگونه تعرض به منافع، مرزها و حریم جمهوری اسلامی را بی‌درنگ پاسخ خواهند داد.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌افزود: دشمنان ملت ایران باید این واقعیت را درک کنند که امنیت و اقتدار کشور حاصل مجاهدت هزاران شهید و ایثارگر است و ملت ایران اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی این دستاورد بزرگ را تهدید کند.

پاکمهر در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده، اما اگر دشمنی مرتکب خطایی راهبردی شود، پاسخ نیروهای مسلح چنان کوبنده خواهد بود که هزینه آن برای متجاوزان غیرقابل جبران باشد.

وی گفت: تجربه‌های تلخ آمریکا در منطقه، از شکست پروژه‌های نظامی گرفته تا ناکامی در تحقق اهداف خود علیه ملت ایران، نشان داده است که سیاست فشار و تهدید راه به جایی نمی‌برد و نتیجه‌ای جز شکست و عقب‌نشینی برای آنان نخواهد داشت.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز رزمندگان غیور ایران اسلامی در زمین، هوا و دریا با آمادگی کامل در سنگرهای دفاع از میهن ایستاده‌اند و هرگونه تهدید علیه کشور را به فرصتی برای نمایش اقتدار، انسجام و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی تبدیل خواهند کرد.

پاکمهر در پایان گفت: پیام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ امنیت، عزت و تمامیت ارضی کشور خط قرمز ملت ایران است و هر متجاوزی که قصد عبور از این خط قرمز را داشته باشد، با پاسخی قاطع، پشیمان‌کننده و تاریخی روبه‌رو خواهد شد.