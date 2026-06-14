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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

بقائی: عزم پولادین ایرانیان در برابر دشمنان شهره آفاق است

بقائی: عزم پولادین ایرانیان در برابر دشمنان شهره آفاق است

سخنگوی وزارت خارجه در سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران گفت: دشمنان با خیال خام پیروزی و با بدعهدی بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در شکست دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در پیامی در یکی از شبکه اجتماعی‌های به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ۱۴۰۴، نوشت: به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است. امروز سال‌روز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا است؛ هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هسته‌ای همراه شد، اما در نهایت، اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران، رویای دشمنی را که امروز معترف است: «همه کار کردیم»، به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگویی مثال‌زدنی از اقتدار، پایداری و عزت‌طلبی در جریده روزگار ثبت گردد.

مردانه از حلاوت هستی گذشته‌ایم
این شهد را به کار مگس کرده‌ایم ما

چون صبح تا ز مشرق هستی دمیده‌ایم
جان در تن جهان به نفس کرده‌ایم ما

صائب تبریزی

کد مطلب 6859516
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      یکی مثل ما با یکی مثل یزید بیعت نمی کند. نه به مذاکره

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