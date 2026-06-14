بقائی با امام جمعه و علمای همدان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: در سفر به «پایتخت تاریخ و تمدن ایران»، که بنا به دعوت خانواده شریف سپهبد شهید علی شادمانی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء برای حضور در مراسم اولین سالگرد شهادت آن مدافع بزرگ میهن صورت گرفت، نشستهای صمیمانهای با استاندار محترم همدان، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه همدان و جمعی از علمای استان، و نیز اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی داشتم.
وی گفت: همچنین در جلسهای با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان، درباره تحولات سیاست خارجی گفتگو کردیم.
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