رکوردشکنی تورم در بازار فناوری؛ قیمت رم ۲۹۰ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های آماری بازار جهانی، قیمت‌های مصرف‌کننده برای نرم‌افزارهای کامپیوتری و لوازم جانبی در ماه مه نسبت به سال گذشته ۱۴.۵ درصد جهش یافته است. این میزان، بزرگ‌ترین افزایش سالانه در داده‌های مربوط به سال ۲۰۰۰ تاکنون محسوب می‌شود. همچنین قیمت‌های تولیدکننده برای قطعات الکترونیکی نیز با رشد ۲۷ درصدی، رکوردی بی‌سابقه را ثبت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش از سال ۲۰۲۶، قیمت نرم‌افزارها و قطعات الکترونیکی تقریباً در هر سال روندی کاهشی داشت، اما اکنون این روند به طور کامل معکوس شده است. در این میان، قیمت حافظه رم (RAM) به تنهایی بیش از دو برابر شده و قیمت رم‌های DDR4 و DDR5 نسبت به سال قبل ۲۹۰ درصد رشد داشته است. علت اصلی این جهش قیمت، جذب اکثریت قریب به اتفاق عرضه جهانی تراشه‌ها توسط مراکز داده هوش مصنوعی عنوان شده است.

تحلیلگران معتقدند شوک‌های قیمتی در بخش سخت‌افزار احتمالاً تورم را تا سال ۲۰۲۷ در سطحی بالا نگه خواهد داشت. این فشارهای تورمی که با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ همراه شده، نشان‌دهنده تاثیر عمیق رونق فناوری هوش مصنوعی بر افزایش هزینه‌ها در بخش فناوری است.