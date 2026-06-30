  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

فولادی: تسهیلات اشتغال جوانان تا سقف ۲ میلیارد تومان پرداخت می‌شود

فولادی: تسهیلات اشتغال جوانان تا سقف ۲ میلیارد تومان پرداخت می‌شود

بندرعباس - مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: در راستای حمایت از جوانان کارآفرین، تسهیلات اشتغال‌زایی تا سقف دو میلیارد تومان به طرح‌های تأییدشده پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فولادی صبح سه‌شنبه با اشاره به اجرای طرح حمایت از اشتغال جوانان، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای جوانان، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را در دستور کار قرار داده و ثبت‌نام متقاضیان این طرح آغاز شده است.

وی افزود: جوانان دارای ایده‌های کارآفرینانه می‌توانند تا پایان مردادماه با مراجعه به سامانه تسهیلات اشتغال وزارت ورزش و جوانان یا ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان نسبت به ثبت‌نام و ارائه طرح‌های خود اقدام کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، بیان کرد: تمامی طرح‌های ثبت شده پس از بررسی کارشناسی و تأیید در مراحل قانونی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد تا زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم شود.

فولادی با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های خلاقانه جوانان، گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کند مسیر تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا را تسهیل کند تا جوانان بتوانند با اتکا به توانمندی و خلاقیت خود وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جوانان هرمزگان، افزود: استعدادها و توانمندی‌های فراوانی در میان جوانان استان وجود دارد و نباید اجازه داد کمبود منابع مالی مانع تحقق ایده‌های آنان شود. حمایت از کارآفرینی جوانان سرمایه‌گذاری برای آینده استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات پیش‌بینی شده برای هر طرح تا دو میلیارد تومان است و این تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط و تأیید شده با هدف توسعه اشتغال، تقویت کسب‌وکارهای نوپا و افزایش فرصت‌های شغلی در استان پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 6875121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها