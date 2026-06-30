به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فولادی صبح سه‌شنبه با اشاره به اجرای طرح حمایت از اشتغال جوانان، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای جوانان، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را در دستور کار قرار داده و ثبت‌نام متقاضیان این طرح آغاز شده است.

وی افزود: جوانان دارای ایده‌های کارآفرینانه می‌توانند تا پایان مردادماه با مراجعه به سامانه تسهیلات اشتغال وزارت ورزش و جوانان یا ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان نسبت به ثبت‌نام و ارائه طرح‌های خود اقدام کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، بیان کرد: تمامی طرح‌های ثبت شده پس از بررسی کارشناسی و تأیید در مراحل قانونی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد تا زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم شود.

فولادی با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های خلاقانه جوانان، گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کند مسیر تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا را تسهیل کند تا جوانان بتوانند با اتکا به توانمندی و خلاقیت خود وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جوانان هرمزگان، افزود: استعدادها و توانمندی‌های فراوانی در میان جوانان استان وجود دارد و نباید اجازه داد کمبود منابع مالی مانع تحقق ایده‌های آنان شود. حمایت از کارآفرینی جوانان سرمایه‌گذاری برای آینده استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات پیش‌بینی شده برای هر طرح تا دو میلیارد تومان است و این تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط و تأیید شده با هدف توسعه اشتغال، تقویت کسب‌وکارهای نوپا و افزایش فرصت‌های شغلی در استان پرداخت خواهد شد.