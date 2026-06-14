بالگرد در دره شهر مستقر شد/ آغاز هلی برن نیرو برای مهار آتش

حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری انجام گرفته یک فروند بالگرد برای هلی برن نیروهای اطفا حریق در شهرستان مستقر شد.
وی بیان کرد: هماکنون کار انتقال نیروها به منطقه صعبالعبور کبیرکوه برای مهار حریق در حال انجام است.
ایلام- فرماندار دره شهر با اشاره به استقرار بالگرد در شهرستان گفت: هلی برن نیرو برای مهار آتش سوزی در جنگل های منطقه آغاز شده است.
حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری انجام گرفته یک فروند بالگرد برای هلی برن نیروهای اطفا حریق در شهرستان مستقر شد.
وی بیان کرد: هماکنون کار انتقال نیروها به منطقه صعبالعبور کبیرکوه برای مهار حریق در حال انجام است.
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