به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در صفحه ویراست خود نکات مهمی را با توجه به مسائل روز جامعه و به خصوص در آستانه مذاکرات، خواستار دوری از تفرقه شد.
حجت الاسلام مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این ویراست نسبت به فتنه ها نیز هشدار داد.
متن ویراست امام جمعه سمنان به این شرح است:
در روزگار فتنه و رویارویی حق و باطل، وحدت حول محور ولایت دژ مستحکم دلهای بیدار و رمز عبور از فتنهها است؛ آنگاه که دشمن حیلهگر در کمین شکافها نشسته است و از هیچ تلاشی برای تشدید اختلافات دریغ نمیکند.
واکنش امام جمعه سمنان به حوادث روزهای اخیر به خصوص موضوع مذاکرات و ضرورت حفظ عزتمندی ایران اسلامی در این مذاکرات است.
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