به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نبیل در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی ترکیه با بیان اینکه اشتراکات فراوانی میان یزد، ایران و ترکیه وجود دارد، اظهار کرد: آنچه برای گردشگران جذابیت بیشتری ایجاد میکند، تفاوتها و ویژگیهای خاص هر مقصد گردشگری است.
وی یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی یزد را همزیستی مسالمتآمیز پیروان ادیان مختلف دانست و افزود: در شهر یزد کلیسا، کنیسه، آتشکده و مسجد در کنار یکدیگر قرار دارند و این همزیستی و احترام متقابل میان ادیان، یکی از ویژگیهای ارزشمند و متمایز این شهر تاریخی است. همین ویژگیهای منحصربهفرد میتواند یزد را به مقصدی جذاب برای شهروندان و گردشگران استانبول و دیگر شهرهای ترکیه تبدیل کند.
نبیل با اشاره به روند رو به رشد گردشگری در سالهای اخیر گفت: طی سالهای گذشته تعداد زیادی از گردشگران خارجی به ایران سفر کردهاند و شهر یزد به دلیل برخورداری از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و معماری ارزشمند، یکی از مقاصد اصلی آنان بوده است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری اظهار کرد: امیدواریم اتاقهای بازرگانی یزد و استانبول بتوانند در راستای توسعه گردشگری، تفاهمنامهای مشترک منعقد کنند و زمینه افزایش تبادل گردشگران و معرفی ظرفیتهای دو شهر را فراهم آورند.
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