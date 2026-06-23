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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در یزد ظرفیتی منحصربه‌فرد برای توسعه گردشگری

همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در یزد ظرفیتی منحصربه‌فرد برای توسعه گردشگری

یزد- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در یزد، ظرفیتی منحصربه‌فرد برای توسعه گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نبیل در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی ترکیه با بیان اینکه اشتراکات فراوانی میان یزد، ایران و ترکیه وجود دارد، اظهار کرد: آنچه برای گردشگران جذابیت بیشتری ایجاد می‌کند، تفاوت‌ها و ویژگی‌های خاص هر مقصد گردشگری است.

وی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی یزد را همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف دانست و افزود: در شهر یزد کلیسا، کنیسه، آتشکده و مسجد در کنار یکدیگر قرار دارند و این همزیستی و احترام متقابل میان ادیان، یکی از ویژگی‌های ارزشمند و متمایز این شهر تاریخی است. همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد می‌تواند یزد را به مقصدی جذاب برای شهروندان و گردشگران استانبول و دیگر شهرهای ترکیه تبدیل کند.

نبیل با اشاره به روند رو به رشد گردشگری در سال‌های اخیر گفت: طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از گردشگران خارجی به ایران سفر کرده‌اند و شهر یزد به دلیل برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و معماری ارزشمند، یکی از مقاصد اصلی آنان بوده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری اظهار کرد: امیدواریم اتاق‌های بازرگانی یزد و استانبول بتوانند در راستای توسعه گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای مشترک منعقد کنند و زمینه افزایش تبادل گردشگران و معرفی ظرفیت‌های دو شهر را فراهم آورند.

کد مطلب 6868956

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