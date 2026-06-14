رحمان نیا: دما در زنجان طی دو روز آینده ۵ درجه کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشهها و تحلیلهای هواشناسی، آسمان اغلب نواحی استان طی امروز عمدتاً صاف پیشبینی میشود، با این حال در ساعات بعدازظهر، در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه طی روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری، بیشینه دمای هوا در سطح استان تا حدود پنج درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت و در نتیجه، هوایی نسبتاً خنک در اغلب مناطق حاکم میشود، ادامه داد: در روزهای پیشرو سامانه بارشی پرحجم در استان پیشبینی نمیشود، اما به دلیل عبور امواج ضعیف از منطقه، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعد و برق بهویژه در روزهای سهشنبه و پنجشنبه وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان استان زنجان همچنین خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه، روند دمای هوا در اکثر نواحی استان مجدداً افزایشی خواهد شد.
وی افزود، دمای فعلی شهر زنجان ۲۵ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییر محسوسی نداشته است.
رحماننیا با اشاره به دادههای ثبتشده شبانهروز گذشته اظهار کرد: ایستگاه خیرآباد با ثبت دمای ۶ درجه سانتیگراد به عنوان کمینه و ایستگاه حلب با ثبت دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به عنوان بیشینه دمای استان گزارش شده است.
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