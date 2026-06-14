مترو وارد حوزه درمان شد؛ انتقال آمبولانسی از مسیر زیرزمینی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری در جریان بازدید از پروژه اتصال ایستگاه مترو مدافعان سلامت به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) اظهار کرد: این طرح از ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری در دستور کار قرار داشت و با توجه به جایگاه ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین بیمارستان کشور و مرکز ارجاعی درمانی، در اولویت نخست اجرای پروژههای اتصال بیمارستانها به مترو قرار گرفت.
وی افزود: در دورههای گذشته مقرر بود ۱۱ بیمارستان مهم تهران به خطوط مترو متصل شوند، اما خطوط یک تا هفت مترو بدون پیوستهای پدافندی و مدیریت بحران طراحی و اجرا شده بودند و ارتباط مستقیمی با مراکز درمانی نداشتند. در طراحی خطوط جدید مترو، یعنی خطوط هشت تا ۱۱، این ملاحظات از ابتدا پیشبینی شده است.
نصیری با اشاره به ویژگیهای بیمارستان امام خمینی(ره) گفت: این مجتمع درمانی با بیش از هزار تخت بستری و استقرار چندین مرکز تخصصی و فوقتخصصی در قلب تهران قرار دارد و روزانه پذیرای شمار زیادی از بیماران است. اتصال مستقیم این بیمارستان به شبکه مترو علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان در شرایط عادی، نقش مهمی در مدیریت بحران و انتقال سریع مصدومان در شرایط اضطراری خواهد داشت.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره مشخصات فنی پروژه نیز توضیح داد: تونل در حال احداث به گونهای طراحی شده که امکان تردد همزمان دو دستگاه آمبولانس بزرگ را فراهم میکند. این ویژگی موجب میشود در شرایطی مانند ترافیک سنگین، زلزله، طوفان و حوادث گسترده ، بیماران و مصدومان بدون وابستگی به شبکه معابر سطح شهر و از طریق مسیر امن و سریع زیرزمینی به مراکز درمانی منتقل شوند.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این پروژه، یک شیوه جدید در نظام اورژانس پیشبیمارستانی کشور ایجاد خواهد شد. تاکنون خدمات امدادی مبتنی بر آمبولانسهای زمینی، موتورلانس، اتوبوسآمبولانس و اورژانس هوایی بوده است، اما از این پس ظرفیت مترو نیز میتواند به عنوان یک مد حملونقل درمانی و امدادی مورد استفاده قرار گیرد.
نصیری همچنین از برنامهریزی برای تجهیز قطارهای منتخب مترو به امکانات پزشکی خبر داد و گفت: در آینده و با همکاری وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور، امکان استقرار سامانههای پزشکی از راه دور در برخی قطارهای منتخب فراهم خواهد شد تا بیماران از زمان انتقال نیز تحت مراقبت و پایش پزشکی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه این پروژه اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: با تأمین منابع مالی مورد نیاز که امروز وعده آن داده شد، عملیات اجرایی در دو جبهه کاری بهصورت همزمان ادامه خواهد یافت و امیدواریم اتصال کامل بیمارستان به ایستگاه مدافعان سلامت تا پایان سال محقق شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از تکمیل این پروژه، اتصال بیمارستان میلاد و بیمارستان کودکان حکیم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا شبکه درمانی تهران بیش از گذشته به ظرفیتهای حملونقل ریلی متصل شود.
نصیری در پایان از همکاری شرکت مترو تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهرداری منطقه ۶، سازمان پدافند غیرعامل، معاونتهای تخصصی شهرداری تهران و تمامی عوامل اجرایی مترو تهران قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور، بدون توقف ادامه یافته و میتواند الگویی برای توسعه زیرساختهای مدیریت بحران و خدمات درمانی در سایر نقاط کشور باشد.
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