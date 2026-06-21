به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص طراحی کوله اضطراری گفت: در حال طراحی و بومیسازی کوله اضطراری با استانداردهای داخلی هستیم تا مجموعهای شامل اقلام ضروری، دارو، آب، غذا و تجهیزات اولیه در قالب یک بسته آماده در اختیار شهروندان قرار گیرد.
نصیری با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر بحرانها افزود: تجربه نشان داده است که در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله، سیل یا سایر شرایط اضطراری، دسترسی سریع به اقلام اولیه میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت و افزایش تابآوری شهروندان داشته باشد. هدف ما این است که خانوادهها برای مواجهه با شرایط بحرانی، از قبل آمادگی لازم را داشته باشند.
وی افزود: این محصول قابلیت عرضه با قیمت مناسب و حتی استفاده به عنوان هدیه سازمانی را خواهد داشت و در صورت تحقق، میتواند از طریق فروشگاههای بزرگ شهری نیز توزیع شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین به جنبه اجتماعی و اقتصادی این طرح اشاره کرد و گفت: در حال برنامهریزی برای ایجاد یک زنجیره تولید با مشارکت زنان سرپرست خانوار هستیم تا این طرح علاوه بر کارکرد ایمنی، جنبه اقتصادی و اشتغالزایی نیز داشته باشد.
نظر شما