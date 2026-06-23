تونل نجات زیر پایتخت!

به گزارش خبرنگار مهر، دسترسی سریع به مراکز درمانی در پایتخت یکی از بحران های است که در زمان ترافیک و یا وقوع حادثه ای می تواند سرعت اورژانس را در مسیر رسیدن به بیمارستان ها دشوار کند.

اکنون سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران از اتصال یکی از خطوط مترو به بیمارستان امام خمینی خبر می دهد مسیری که قرار است بخشی از شبکه تاب آوری پایتخت را تقویت کند و کمکی برای سرعت بخشیدن به مراکز درمانی باشد.

از این رو با اجرای طرح توسعه حمل ونقل سطحی و زیرزمینی این اقدام می تواند نقش موثری در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و همچنین کاهش بار ترافیکی و حتی روانی در اطراف مراکز بیمارستان ایفا کند.

پیوست مدیریت بحران در توسعه خطوط مترو تهران

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران در گفتگو با خبرنگار شهری مهر با اشاره به پروژه اتصال بیمارستان‌های مهم شهر به خطوط مترو اظهار کرد: در ابتدای این دوره مدیریت شهری با پروژه ای تحت عنوان اتصال بیمارستان‌های مهم شهر به خطوط مترو مواجه شدیم. خطوط یک تا هفت مترو در زمان طراحی و اجرای خود، مطالعات و پیوست‌های مرتبط با مدیریت بحران را به شکل امروزی نداشتند، اما در خطوط ۸ تا ۱۱ که در حال احداث هستند، این ملاحظات در مرحله طراحی و ساخت پیش‌بینی شده است.

اولویت اتصال ۱۱ بیمارستان به شبکه مترو

وی افزود: در آغاز این دوره، اتصال ۱۱ بیمارستان به خطوط مترو در دستور کار قرار گرفت که از میان آن‌ها سه بیمارستان در اولویت اجرا قرار دارند. بیمارستان امام خمینی(ره) به دلیل ویژگی‌های خاص از جمله بزرگ‌ترین مرکز درمانی کشور، ارجاعی بودن و برخورداری از تمامی تخصص‌ها و خدمات اورژانسی، در اولویت نخست قرار گرفته است. این مرکز درمانی از گذشته نیز به عنوان بیمارستان مرجع و هزار تختخوابی شناخته می‌شود.

بیمارستان امام خمینی در صدر اتصال ریلی

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: در صورت تکمیل این پروژه، اتصال این بیمارستان از طریق خط ۷ مترو برقرار خواهد شد. البته این محدوده از نظر دسترسی در مجاورت چند خط مترو از جمله خطوط ۲، ۴، ۶ و ۸ نیز قرار دارد و ایستگاه مدافعان سلامت نیز در نزدیکی این شبکه ارتباطی واقع شده است.

استفاده از مترو در حوادث گسترده و مدیریت مصدومان انبوه

نصیری با اشاره به اضافه شدن یک شیوه جدید خدمات‌رسانی گفت: در صورت بهره‌برداری از این طرح، شهروندان تهرانی از یک مدل جدید خدمات امدادی بهره‌مند خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر آمبولانس، موتورلانس، اتوبوس‌آمبولانس و بالگرد اورژانس، خدمات مترویی نیز به‌عنوان یک شیوه جدید حمل بیماران و مصدومان در شرایط عادی و اضطراری به مجموعه اورژانس پیش‌بیمارستانی اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط بحرانی مانند زلزله، ریزش ساختمان یا حتی حوادث گسترده، می‌توان بدون وابستگی به شبکه حمل‌ونقل سطحی و درگیر نشدن با ترافیک یا محدودیت‌های جوی، از شبکه ایمن مترو برای انتقال مصدومان، مجروحان و بیماران استفاده کرد. این موضوع به‌ویژه در شرایط مصدومان انبوه اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: در تونل در حال احداث، امکان عبور همزمان دو دستگاه آمبولانس جدید اورژانس با ابعاد بزرگ‌تر نیز وجود دارد و این آمبولانس‌ها می‌توانند مصدومان را از ایستگاه مدافعان سلامت تحویل گرفته و به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) منتقل کنند. همچنین در صورت نیاز، امکان ارجاع بیماران از این مرکز به سایر مراکز درمانی نیز فراهم خواهد بود.

پیشرفت ۵۰ درصدی حفاری تونل خط ۷ تا بیمارستان امام خمینی

در همین راستا نعمت الله فروزان پور، مدیرعامل شرکت مترو تهران درخصوص ععملیلت حفاری تونل گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از عملیات حفاری تونل اتصال انجام شده و این پروژه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت است.

با توجه به اهمیت این پروژه در افزایش دسترسی به خدمات درمانی و نقش آن در مدیریت بحران، مسئولان شهری نیز بر ضرورت اتصال مراکز درمانی به شبکه حمل‌ونقل ریلی تأکید دارند. در همین زمینه، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران جزئیات بیشتری از روند انتخاب بیمارستان‌ها و نحوه اتصال آن‌ها به خطوط مترو ارائه کرد.