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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

تأکید استاندار قم بر تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ

تأکید استاندار قم بر تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ

قم- استاندار قم در جلسه ستاد پشتیبانی قرارگاه دفاعی حضرت معصومه(س) بر ضرورت تسریع در بازسازی و حمایت مؤثر از خانوارهای آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد پشتیبانی قرارگاه دفاعی حضرت معصومه(س) به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم و با حضور خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، امیرعباس بقایی فرماندار قم، حسین مهدوی‌راد مدیرکل حوزه استاندار قم، ابوالفضل آصف مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قم و علی محمدعلی‌پور مشاور استاندار قم برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده و روند بازسازی مناطق خسارت‌دیده مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند.

استاندار قم در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند بازسازی، بر رفع موانع اجرایی و پاسخگویی به‌موقع به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: تسهیل خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

در ادامه، اعضای ستاد با بررسی مسائل موجود، راهکارهای لازم برای ارتقای هماهنگی و بهبود روند خدمات‌رسانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در پایان این جلسه مقرر شد پیگیری‌های لازم تا رفع کامل مشکلات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی با جدیت ادامه یابد.

کد مطلب 6859693

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