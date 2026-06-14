به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد پشتیبانی قرارگاه دفاعی حضرت معصومه(س) به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم و با حضور خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، امیرعباس بقایی فرماندار قم، حسین مهدوی‌راد مدیرکل حوزه استاندار قم، ابوالفضل آصف مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قم و علی محمدعلی‌پور مشاور استاندار قم برگزار شد.



در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده و روند بازسازی مناطق خسارت‌دیده مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند.



استاندار قم در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند بازسازی، بر رفع موانع اجرایی و پاسخگویی به‌موقع به مطالبات شهروندان تأکید کرد.



وی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: تسهیل خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.



در ادامه، اعضای ستاد با بررسی مسائل موجود، راهکارهای لازم برای ارتقای هماهنگی و بهبود روند خدمات‌رسانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



در پایان این جلسه مقرر شد پیگیری‌های لازم تا رفع کامل مشکلات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی با جدیت ادامه یابد.