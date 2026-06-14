به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی از شهادت ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی شهرستان چالدران در درگیری با گروهک معاند خبر داد.

سردار احمدی افزود: این افسر دلاور که چندی پیش در درگیری با عناصر گروهک پ.ک.ک در مرزهای چالدران به‌شدت مجروح شده بود، پس از گذشت چندین روز مداوا در بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به رشادت نیروهای مرزبانی در این عملیات، اظهار داشت: در جریان درگیری مذکور، نیروهای مرزبانی موفق شدند با ایستادگی مقتدرانه، دو نفر از عناصر این گروهک را به هلاکت برسانند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مدافع امنیت به خانواده وی و همرزمانش، تأکید کرد: خون پاک شهدای مرزبانی عزم نیروهای ما را برای پاسداری از مرزهای کشور و مقابله قاطع با معاندین و اشرار بیش از پیش راسخ‌تر کرده است و دشمنان بدانند پاسخ این جنایات با اقتدار داده خواهد شد.