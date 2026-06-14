به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی اظهار کرد: استان قزوین در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه محیط زیست مواجه بوده که در رأس آن‌ها کمبود منابع آب و تداوم خشکسالی قرار دارد.

وی افزود: کاهش بارندگی‌ها و افت منابع آبی، فشار قابل توجهی بر منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های استان وارد کرده است و در کنار آن شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار داخلی و خارجی در فصل تابستان نیز بر مشکلات زیست‌محیطی استان افزوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: آلودگی هوا نیز از دیگر چالش‌های جدی استان محسوب می‌شود که در فصول مختلف سال به دلایل گوناگون از جمله مصرف سوخت‌های فسیلی، تردد خودروها و فعالیت برخی واحدهای صنعتی بروز پیدا می‌کند.

وی مدیریت پسماند را از دیگر مسائل مهم استان دانست و تصریح کرد: با وجود فعالیت دو سایت متمرکز پسماند شهری و صنعتی، همچنان به دلیل ضعف در تفکیک از مبدأ و پردازش مناسب، بخش قابل توجهی از پسماندها دفن می‌شود که این موضوع مشکلاتی همچون انتشار بو، پراکندگی زباله و کیسه‌های پلاستیکی در اراضی اطراف و نارضایتی ساکنان روستاهای مجاور را به دنبال داشته است.

هاشمی با اشاره به ضرورت رعایت ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان گفت: یکی از مشکلات موجود، عدم پایبندی برخی دستگاه‌ها به اسناد آمایش سرزمین و توسعه فراتر از ظرفیت‌های اکولوژیکی به‌ویژه در مناطق مرکزی استان است که فشار مضاعفی بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌کند.

وی استقرار صنایع آب‌بر را از دیگر چالش‌های مهم استان برشمرد و افزود: در شرایطی که استان با محدودیت منابع آبی روبه‌رو است، جلوگیری از استقرار صنایع آب‌بر و توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده و بازچرخانی آب، از مهم‌ترین اولویت‌های محیط زیست استان محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در راستای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم سال گذشته، تخصیص سوخت کم‌گوگرد به نیروگاه شهید رجایی بود که با هدف کاهش آلاینده‌های هوا در فصل سرد سال اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: نیروگاه شهید رجایی در زمره چهار نیروگاه کشور قرار گرفت که استفاده از سوخت کم‌گوگرد برای آن‌ها به تصویب رسید و این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زیست‌محیطی استان داشته باشد.

هاشمی تأکید کرد: حفاظت از منابع آب، توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند، کنترل آلودگی هوا و حرکت به سمت توسعه پایدار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جدی مردم است تا بتوان از چالش‌های زیست‌محیطی پیش‌رو عبور کرد.