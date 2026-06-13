به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز شنبه ۲۳ خرداد در سخنرانی نشست پایانی وزیران کشاورزی کشورهای عضو بریکس (BRICS) که در شهر ایندور هند برگزار می‌شود، اظهار کرد: هرگونه اقدام که دسترسی کشورها به غذا، نهاده‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات مالی و تجارت بین‌المللی را محدود کند، تلاش‌های جهانی برای مبارزه با گرسنگی و دستیابی به توسعه پایدار را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به مسئولیت کشورهای بریکس در تأمین امنیت غذایی جهان، افزود: بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی، ظرفیت دارد که در برابر چالش‌های نوظهور امنیت غذایی، نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

وی بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه و حمایت از دسترسی عادلانه همه کشورها به غذا و نهاده‌های تولید تأکید کرد.

حمایت ایران از راه‌اندازی «بورس غلات بریکس»

وزیر جهاد کشاورزی ضمن حمایت از ابتکار ایجاد «بورس غلات بریکس» و توسعه تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از ارزهای ملی کشورهای عضو، گفت: بورس غلات بریکس می‌تواند شفافیت بازارهای کشاورزی را افزایش دهد، این سازوکار موجب بهبود کشف قیمت، کاهش هزینه‌های معاملاتی و کاهش ریسک زنجیره تأمین خواهد شد.

وی افزود: استفاده از بورس‌های ملی کشورهای عضو به عنوان اپراتورهای بورس غلات بریکس و انجام مبادلات بر پایه ارزهای ملی می‌تواند وابستگی به ارزهای واسط را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصادی کشورهای عضو را تقویت کند که گامی مهم در توسعه تجارت کشاورزی میان کشورهای عضو بریکس است.

تولید ۱۳۵ میلیون تن محصول کشاورزی در سال ۲۰۲۵

نوری‌قزلجه با بیان این‌که در سال ۲۰۲۵ در ایران بیش از ۱۳۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید شده است، گفت: با وجود تداوم خشکسالی و آثار تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های طبیعی، بیش از ۴.۳ میلیون بهره‌بردار کشاورزی در ایران فعال هستند.

وی افزود: حدود ۷۶ درصد بهره‌برداران کشاورزی کشور کمتر از ۵ هکتار زمین در اختیار دارند که این موضوع اهمیت حمایت از کشاورزان خرده‌مالک و تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌های باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را دوچندان می‌کند.

پیشنهاد ایران برای تشکیل شبکه نهاده‌های کشاورزی بریکس

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح ظرفیت‌های ایران در حوزه تولیدات کشاورزی، منابع ژنتیکی، فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: ایران از ابتکار «شبکه نهاده‌های کشاورزی، منابع ژنتیکی و اطلاعات بریکس (BRICS AGRIN)» حمایت می‌کند و آن را گامی مهم در ارتقای امنیت غذایی کشورهای عضو می‌داند.

وی با تاکید بر این‌که هیچ سفره‌ای نباید خالی بماند، تصریح کرد: نظام‌های غذایی باید فراگیر، پایدار و تاب‌آور پایه‌ریزی و امنیت غذایی باید به عنوان یک حق بنیادین برای همه ملت‌ها تضمین شود.

افزایش تجارت درون بریکس از ۸۴ میلیارد به ۱.۱۷ تریلیون دلار

این مقام عالی وزارت با اشاره به رشد چشمگیر جایگاه بریکس در اقتصاد جهانی گفت: حجم تجارت کالایی میان کشورهای عضو این گروه از ۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به حدود ۱.۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

وی با بیان این‌که گروه بریکس به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی تبدیل شده است، اظهار کرد: گسترش عضویت بریکس، ظرفیت‌های جدید و کم‌نظیری را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت میان کشورهای عضو ایجاد کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشورهای عضو بریکس اکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد، تجارت و تولیدات کشاورزی جهان را در اختیار دارند و این ظرفیت می‌تواند به موتور محرک همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی تبدیل شود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه تجارت کشاورزی میان اعضا تصریح کرد: بریکس امروز فراتر از یک ائتلاف اقتصادی، به یکی از ارکان نوظهور همکاری‌های بین‌المللی در بخش کشاورزی تبدیل شده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی جهانی ایفا کند.

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران از توسعه همکاری‌های کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده کشورهای عضو برای ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار حمایت می‌کند.

وی تأکید کرد که با توجه به افزایش سهم بریکس در تجارت جهانی، همکاری نزدیک‌تر میان کشورهای عضو می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی فراهم کند.

تجارت کشاورزی ایران و بریکس فراتر از ۸ میلیارد دلار

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو بریکس، اعلام کرد: حجم تجارت کشاورزی ایران با کشورهای عضو این گروه در سال ۲۰۲۵ از ۸ میلیارد دلار فراتر رفته است.

وی با بیان این‌که توسعه تجارت کشاورزی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های همکاری میان ایران و کشورهای عضو بریکس به شمار می‌رود، گفت: در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو بریکس انجام شده و این کشورها همچنین حدود ۵۰ درصد واردات محصولات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

نوری‌قزلجه با بیان این‌که این ارقام بیانگر نقش روزافزون بریکس در تأمین امنیت غذایی و توسعه تجارت کشاورزی ایران است، تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده موجود در میان کشورهای عضو، فرصت‌های کم‌نظیری را برای افزایش مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و توسعه زنجیره‌های تأمین کشاورزی فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: گسترش عضویت بریکس و افزایش سهم این گروه در اقتصاد جهانی، زمینه مناسبی را برای تقویت همکاری‌های کشاورزی میان اعضا ایجاد کرده و ایران آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت، تسهیل مبادلات و افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو بهره‌برداری کند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: ارتقای همکاری‌های تجاری در چارچوب بریکس می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و افزایش رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشورهای عضو ایفا کند.