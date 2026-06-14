هفت روز برای آب؛ فارس به خط مقدم مدیریت مصرف آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی صبح یکشنبه همزمان با آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب (۲۵ تا ۳۱ خرداد) گفت: این مناسبت در شرایطی برگزار می‌شود که استان فارس همچنان تحت تأثیر خشکسالی‌های متوالی، کاهش منابع آبی و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.

وی ادامه داد: تقارن این هفته با ایام ماه محرم، فرصت مناسبی برای تبیین اهمیت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف در جامعه فراهم کرده است و آموزه‌های دینی و واقعه عاشورا نیز بر ارزش والای آب و مسئولیت‌پذیری در مصرف آن تأکید دارد.

مدیرعامل آبفای فارس با اشاره به شعار ملی امسال با عنوان «آب، سرمایه مشترک» افزود: آب متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و هرگونه مصرف غیرضروری، تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

شبانی با بیان اینکه فارس با مشکلاتی همچون خشکسالی، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، فرونشست زمین و کاهش آبخوان‌ها مواجه است، تصریح کرد: مدیریت مصرف مهم‌ترین راهکار عبور از تنش آبی در استان است.

وی در تشریح برنامه‌های این هفته اعلام کرد: امضای تفاهم‌نامه با اداره‌کل آموزش و پرورش فارس، تولید و پخش گسترده محتوای آموزشی در رسانه ملی، حضور در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، و معرفی دستگاه‌های اجرایی خوش‌مصرف از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرعامل آبفای فارس با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب افزود: آموزش دانش‌آموزان، مؤثرترین مسیر برای نهادینه‌سازی رفتار صحیح مصرف در جامعه است.

شبانی با تشریح برنامه‌های هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، عناوین روزهای این هفته را نیز اعلام کرد و گفت: هر یک از روزهای هفته با محوریت یکی از ابعاد مهم مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته صرفه‌جویی در مصرف آب اظهار داشت: دوشنبه ۲۵ خرداد با عنوان «آب، تاب‌آوری و امنیت ملی» آغازگر این هفته است و بر نقش راهبردی آب در امنیت و پایداری کشور تأکید دارد.

مدیرعامل آبفای فارس افزود: سه‌شنبه ۲۶ خرداد با محور «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف» به اهمیت نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف اختصاص یافته و چهارشنبه ۲۷ خرداد نیز با عنوان «آب، ارزش‌های دینی و حماسه کربلا» در پیوند با فرهنگ عاشورایی و آموزه‌های دینی در زمینه پاسداری از نعمت آب نام‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: پنج‌شنبه ۲۸ خرداد با عنوان «آب، اقتصاد و سرمایه‌گذاری» به نقش آب در توسعه اقتصادی اختصاص دارد و جمعه ۲۹ خرداد نیز با محور «پساب، محیط زیست و توسعه پایدار» بر اهمیت استفاده بهینه از منابع و بازچرخانی آب تأکید می‌کند.

شبانی گفت: شنبه ۳۰ خرداد با عنوان «آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی» به نقش فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آبی می‌پردازد و یکشنبه ۳۱ خرداد نیز با محور «آب، مردمی‌سازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی» به ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف اختصاص یافته است.

مدیرعامل آبفای فارس تصریح کرد: نام‌گذاری روزهای این هفته با هدف تبیین ابعاد مختلف بحران آب و جلب مشارکت اجتماعی در راستای مدیریت بهینه منابع انجام شده و می‌تواند به ارتقای آگاهی عمومی در این حوزه کمک کند.