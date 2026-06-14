به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالله‌زاده با تأکید بر اهمیت حمایت از اقتصاد بومی و توانمندسازی بانوان، گفت: این جشنواره از ۲۰ تا ۳۰ خردادماه در میدان غدیر فسا برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان و هنردوستان همراه بود.

وی هدف از این رویداد را معرفی ظرفیت‌های هنرمندان بومی، تسهیل در فروش مستقیم محصولات و ارتقای جایگاه هنرهای دستی در منطقه عنوان کرد و افزود: جشنواره زرین‌دستان فرصتی فراهم کرد تا هنرمندان، محصولات خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان برسانند که این امر گامی مؤثر در تقویت چرخه اقتصادی هنرمندان شهرستان است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا با اشاره به مرکز آموزش صنایع‌دستی شهرستان فسا در حاشیه این جشنواره، اشاره کرد و افزود: یکی از ضرورت‌های اصلی در حوزه صنایع‌دستی، تلفیق اصالت سنتی با متدهای نوین آموزشی است. این مرکز با هدف تربیت نسل جدیدی از هنرمندان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و بانوان خانه‌دار راه‌اندازی شده است تا علاوه بر حفظ میراث‌فرهنگی، زمینه درآمدزایی خانواده‌ها نیز تقویت شود.

عبدالله زاده با بیان اینکه در این رویداد ۵۰ هنرمند آثار خود را در رشته‌های متنوع ارائه کردند، گفت: سفال و سرامیک، انواع بافتنی (میل‌بافی، قلاب‌بافی و رافیابافی)، حصیربافی، گوهرتراشی، زیورآلات، فرش، گلیم، گبه، نقطه‌کوبی، نقاشی روی سفال و چوب، میناکاری، چرم، خراطی و همچنین قلم‌زنی مس و ملیله‌ نقره از جمله رشته‌هایی بود که در این نمایشگاه مورد بازدید عموم قرار گرفت.