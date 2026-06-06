به گزارش خبرگزاری مهر، هفته صنایع دستی در شیراز صبح شنبه با برگزاری مراسمی در موزه هفت‌تنان و اجرای زنده ۱۵ هنرمند برجسته سنگ‌تراشی آغاز شد؛ رویدادی که با حضور مسئولان، استادان و علاقه‌مندان، جلوه‌ای از هنرهای سنتی ایران را به نمایش گذاشت.

بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس در این مراسم با اشاره به جایگاه هنر سنگ‌تراشی، داستانی نمادین از سه سنگ‌تراش روایت کرد و تفاوت نگاه آنان به کار و زندگی را تشریح کرد.

وی با اشاره به چهره‌های تاریخی و اسطوره‌ای همچون فرهاد و میکل‌آنژ، سنگ‌تراشان را هنرمندانی توصیف کرد که با غلبه بر طبیعت، آثاری ماندگار خلق می‌کنند.

مریدی همچنین این رویداد را فرصتی برای تبادل تجربه میان استادان و هنرمندان جوان دانست و بر نقش آموزش و انتقال دانش در تداوم این هنر تأکید کرد.

در ادامه، محمدجواد شبیه، استاد پیشکسوت سنگ‌تراشی، با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان این حوزه گفت: گردهمایی امروز نمادی از پشتیبانی از جامعه سنگ‌تراشان شیراز است.

وی همچنین با تأکید بر تحول این هنر در سال‌های اخیر افزود: سنگ‌تراشی امروز با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ادامه یافته، اما ارزش هنر دست همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

در این مراسم از پنج استاد برجسته سنگ‌تراشی نیز تجلیل شد؛ هنرمندانی که نقش مهمی در حفظ و ترویج این هنر در شیراز داشته‌اند.

در پایان این برنامه، مسئولان و پیشکسوتان ضمن تبریک هفته صنایع دستی، بر تداوم حمایت از هنرمندان و تقویت جایگاه هنرهای سنتی تأکید کردند.