پرچم ایران در تار و پود حصیربافی؛ روایت هنرمند لامردی از عشق به شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنر همواره بازتابی از فرهنگ، هویت و باورهای یک ملت به شمار میرود، این بار هنرمندی از جنوب استان فارس اثری متفاوت و مفهومی را در قالب صنایعدستی حصیربافی ارائه کرده است.
زهرا منصوریزاده، هنرمند اهل لامرد، با صرف حدود دو ماه زمان و بهرهگیری از مهارتهای بومی، اثری هنری با محوریت پرچم جمهوری اسلامی ایران خلق کرده که فراتر از یک اثر تزئینی، روایتگر مفاهیم ایثار و شهادت است.
این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: هر گرهی که بر این اثر زده شده، یادآور نام یک شهید است؛ از شهدای مختلف تا شهدای جنگ تحمیلی و دیگر حوادث تلخ منطقه.
وی با اشاره به جزئیات خلق اثر افزود: در این کار از کاموا و چوب درخت نخل (دارپنگ) استفاده شده و پس از آمادهسازی الیاف، با دقت و ظرافت بالا بافت پرچم ایران انجام گرفته است.
منصوریزاده افزود: فرآیند آمادهسازی شامل جداسازی الیاف نخل برای ایجاد انعطاف لازم و سپس بافت مرحلهبهمرحله طرح و رنگهای پرچم بوده است.
لازم به ذکر است این اثر هنری که حاصل تلفیق هنر بومی جنوب فارس و مفاهیم ارزشی است، نمادی از پیوند سنتهای صنایعدستی با هویت ملی و باورهای مذهبی مردم منطقه به شمار میرود.
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