روند اجرای ۴ طرح عمرانی و سرمایه گذاری ارومیه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر یکشنبه با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهری و در جریان بازدید میدانی از طرح‌های شاخص سرمایه‌گذاری و عمرانی شهر ارومیه، از روند اجرایی پروژه میدان امام (ره) بازدید کرد.

پروژه سرمایه‌گذاری میدان امام (ره) ارومیه یکی از طرح‌های شاخص ارائه شده در رویداد بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی "اینوا" است که با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تسریع روند توسعه اقتصادی شهرستان در دستورکار قرار گرفته است.

این پروژه که در قلب بافت تاریخی شهر و در مجاورت بازار سنتی و مسجد جامع ارومیه قرار گرفته، از مهم‌ترین طرح‌های بازآفرینی شهری و توسعه اقتصادی مرکز استان به شمار رفته و با هدف ایجاد یک مجموعه گردشگری، تجاری و خدماتی در هسته مرکزی شهر طراحی شده و از ظرفیت بالایی برای ارتقای جایگاه گردشگری و اقتصادی ارومیه برخوردار است.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از پروژه احداث خیابان غذا در ارومیه

همچنین استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهری و در ادامه بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی شهر ارومیه، از روند اجرایی پروژه احداث خیابان غذا بازدید کرد.

این پروژه با هدف توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، در محدوده خیابان فدک و در مجاورت مجتمع تجاری اوریاد در حال اجرا بوده و با ایجاد فضایی متمرکز برای عرضه انواع غذاهای محلی، سنتی و مدرن، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های غذایی و فرهنگی ارومیه به شهروندان و گردشگران فراهم خواهد کرد.

خیابان غذا علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال، می‌تواند به یکی از مقاصد تفریحی و اجتماعی شهر تبدیل شده و نقش مؤثری در افزایش سرزندگی شهری، ایجاد فضاهای مناسب برای اوقات فراغت خانواده‌ها و جذب گردشگران ایفا کند.

این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تنوع غذایی آذربایجان‌غربی، بستری برای معرفی فرهنگ و سبک زندگی منطقه فراهم کرده و در کنار سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری شهری، به تقویت برند گردشگری ارومیه کمک خواهد کرد.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از پروژه ساماندهی رودخانه شهرچای ارومیه

طرح ساماندهی شهرچای با هدف احیا و تبدیل این رودخانه به یک فضای عمومی پویا، دربرگیرنده پیاده‌راه‌های استاندارد، فضاهای تفریحی و گردشگری، مبلمان شهری، مسیرهای دوچرخه‌سواری و فضاهای فرهنگی است که می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی حضور شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

این پروژه علاوه بر بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ساماندهی حریم رودخانه، زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی خواهد بود و با ایجاد فضاهای جذاب برای گذران اوقات فراغت، نقش مهمی در ارتقای سرزندگی شهری ایفا می‌کند.

ساماندهی شهرچای ارومیه همچنین به عنوان بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های خدماتی، گردشگری و تفریحی تعریف شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل آن، فرصت‌های جدیدی برای ایجاد کسب‌وکارهای خرد و کلان، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در مرکز استان فراهم شود.

بررسی روند ساماندهی زمین‌های لشکر ۶۴ ارومیه

رحمانی همچنین طرح ساماندهی زمین‌های لشکر ۶۴ را بررسی کرد، طرح ساماندهی زمین‌های لشکر ۶۴ با هدف بازآفرینی این اراضی و تبدیل آن به یک پهنه چندمنظوره شهری در حال اجرا بوده که پیش‌بینی می‌شود با ترکیبی از کاربری‌های خدماتی، تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری، به یکی از قطب‌های جدید فعالیت در ارومیه تبدیل شود.

این پروژه با ایجاد فضاهای عمومی استاندارد، پارک‌های شهری، مراکز تفریحی و مجموعه‌های فرهنگی، بستر مناسبی برای افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و شکل‌گیری تعاملات اجتماعی فراهم کرده و می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی گذران اوقات فراغت خانواده‌ها بدل شود.

همچنین موقعیت راهبردی این اراضی، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف بوده و نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، اشتغال‌زایی و درآمدزایی پایدار شهری ایفا می‌کند.